Si avvicina la finale di Amici 20 e intanto in vista della semifinale del talent, sono stati comunicati nella casetta dei talenti dei nuovi guanti di sfida. Quello diventato più virale in rete vede Anna Pettinelli chiamare il pupillo Aka7even a confrontarsi con Sangiovanni, in una sfida sulla canzone d’amore per antonomasia, “She”, da farsi con una tecnica particolare. Un guanto che il campano intanto non accetta, il che ha scatenato una reazione furiosa dell’insegnante Pettinelli. Tanto che lei ha definito il giovane “ciuccio e presuntuoso”.

Amici 20, Aka7even, arriva il guanto indesiderato e si becca il ciuccio e presuntuoso dalla Pettinelli

La semifinale di Amici 20 si disputerà l’8 maggio 2021 in tv, nella messa in onda in differita su Canale 5, e intanto nel daytime del talent è emerso un guanto di sfida indesiderato per Aka7even. Poco prima di ricevere il messaggio del guanto in questione, il giovane dalla tinta biondo platino si è intrattenuto con i compagni di studio, riempendosi di elogi per l’operato al settimo serale.

“Te lo devo fare il culo a te e anche a te – esordisce parlando a Deddy e Tancredi, poi solo a quest’ultimo-. Sì, l’inedito Loca l’hanno cantata tutti, poi mi son detto ‘di più’, mi stavo gasando. Lo so che ho spaccato, sto andando sul palco con la testa da strafottente. Ho fatto vedere che Sweet Home Alabama la faccio con un graffiato, di saper suonare, di stare su un pezzo che non è mio. Ho dimostrato di rappare bene in I gotta feeling, mi sono messo in gioco, poi parlando di festa io non ho scritto barre banali. Ho dimostrato di saper parlare di me in modo diverso, a me piace anche che Stash abbia detto che io ora sono a fuoco”.

Aka7even protagonista di un acceso scontro con Anna Pettinelli

Dopodiché Aka7even è stato chiamato insieme a Sangiovanni da Maria De Filippi, ad ascoltare la comunicazione del nuovo guanto giunto per loro, letta da quest’ultimo. Una sfida voluta per i due in semifinale dall’insegnate di Aka7even, Anna Pettinelli.

Nel messaggio in questione, l’insegnante chiama i due a sfidarsi sulle note della cover di She, una canzone d’amore, avvalendosi della tecnica dello “spoken word“. Ovvero del dialogo o monologo, recitato nel canto. “Scrivete quello che vi sgorga dal cuore ed emozionateci, che l’ispirazione vi accompagni”, prosegue l’insegnante nella comunicazione. Un guanto che però Aka7even non riesce ad accettare, ritenendolo a suo sfavore rispetto a Sangiovanni.

“Sangiovanni in questo guanto ci mette l’identità. E io voglio il punto, non voglio perdere e voglio andare in finale e non lo vedo a mio favore”, ha quindi svelato le sue perplessità all’idea di dover accettare la sfida contro Sangiovanni, mentre era in confidenza con la coach in sala-prove, dove provava “She”.

In un acceso dialogo avuto poi con la Pettinelli, il giovane quindi comunica alla sua mentore di non sentirsi sicuro nel voler accettare la sfida contro Sangiovanni, ritenendolo più adatto allo sfidante. Consapevolezza che fa infuriare Anna Pettinelli: “Cioè io secondo te io sono una pazza. Ma dov’è finita la tua autostima? Io ti ho dato una canzone in cui devi scrivere cose che ti escono dal cuore. Che pensi che io faccia le cose a ca**o?”. La speaker radiofonica, poi, prosegue, furiosa, fino a dare del “ciuccio e presuntuoso” all’allievo: “Sei tu che ti stai paragonando a Sangiovanni, e lui ha problemi a cantare. Sai scrivere anche tu e sullo spoken lui che biascica e tu non biascichi. Tu sei sempre il solito ciuccio e presuntuoso”.

Chissà, quindi, se Aka7even accetterà il guanto contro Sangiovanni per la semifinale dell’8 maggio 2021.