Mentre si avvicina il sesto serale di Amici 20, il daytime settimanale del talent vede Aka7even ricevere un’importante comunicazione da parte di Maria De Filippi. Per l’occasione la conduttrice Mediaset, prima di svelare al giovane di aver ottenuto il primo disco d’oro con l’inedito “Mi manchi”, gli fa credere di aver trasgredito le regole della scuola, inscenando uno scherzo.

Amici 20, Maria De Filippi fa uno scherzo ad Aka7even

Nel daytime pomeridiano di Amici 20, andato in onda il 23 aprile 2021 su Canale 5, la conduttrice Maria De Filippi è diventata protagonista di un collegamento tv con i concorrenti ammessi al serale del talent. Dalla casetta, il principale destinatario del messaggio è Aka7even, a cui la conduttrice fa credere di dovergli fare una comunicazione dura. Quella di aver trasgredito le regole della scuola più amata dagli italiani.

“Ci sono delle regole che vanno rispettate… La produzione non può continuare a far finta di niente”, riporta Maria De Filippi nel messaggio destinato alla classe, prima di mandare in onda le immagini di un rvm esclusivo. Tra gli allievi, Sangiovanni crede intanto di essere il principale destinatario del messaggio. Ma il videofilmato trasmesso dalla regia mostra che l’inedito di Aka7even, Mi manchi, ha ottenuto la certificazione F.I.M.I. di disco d’oro per il successo riscosso nello show prodotto e condotto da Maria De Filippi.

Il regalo ad Amici 20 per Aka7even

La reazione di Aka7even, membro del team capeggiato al serale da Arisa e Anna Pettinelli, è di totale stupore, dopo che il giovane ha ingoiato il rospo dell’uscita di scena del flirt storico, Martina Miliddi, dalla scuola: “Mamma mia, che bello!”.

“Bene, hai diritto alla tua festicciola pagata da te”, dichiara Maria De Filippi, per poi scherzare su Sangiovanni, già insignito del primo disco di platino con Lady: “Anzi, pagherà Sangiovanni”. “Tutti i sacrifici fatti – commenta poi il traguardo raggiunto Aka7even, dicendosi grato a Queen Mary, a cui lui consegna il disco d’oro-, le canzoni scritte in uno scantinato, questo disco è soprattutto tuo, io devo ringraziare te perché sennò Mi manchi non sarebbe uscita. Non mi butto giù, però non avrei mai dato questo valore al pezzo. Un valore che invece tu hai dato al pezzo. Mi farebbe piacere che la targa la tenessi tu in ufficio”.

Una decisione che sta emozionando il pubblico tv, come emerge dai relativi commenti social, e che Maria De Filippi ha accolto entusiasta.