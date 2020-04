Amici 19, Francesca Tocca e Valentin continuano ad essere al centro del gossip che li ha resi protagonisti, nel bene e nel male di un’attenzione mediatica non indifferente. Come saprete, i due hanno avuto una storia a causa della quale lei ha lasciato il marito Raimondo Todaro, da cui ha avuto una figlia.

Amici si è concluso già da un pezzo, incoronando vincitrice Gaia Gozzi ma il popolo del web segue con molta attenzione due dei protagonisti di quest’anno. Ci riferiamo alla ballerina professionista Francesca Tocca e al ballerino di latino americano Valentin, cacciato dalla scuola dalla padrona di casa, Maria de Filippi.

Valentin tempo fa aveva dichiarato di avere avuto una storia con la ballerina, nonostante fosse sposata con il volto popolarissimo di Ballando con le Stelle, Raimondo Todaro. Poi, Valentin, aveva deciso di fare un passo indietro dal momento che non voleva essere d’intralcio al matrimonio. La Tocca, dopo questa confessione aveva smesso di seguire il ragazzo sui social, ma ora qualcosa sta cambiando.

Proprio qualche giorno fa il ballerino sul suo profilo Instagram ha pubblicato una IG accompagnata dalla canzone Mc Donald’s di Francesco Bertoli (concorrente insieme a lui dell’ultima edizione di Amici n.d.r.), riprendendo la frase “Ti sto aspettando ancora dentro un McDonald’s”. La scelta del brano ai followers non è sembrata casuale dal momento che i due si incontravano proprio in un locale del genere, dove sono stati sorpresi anche dai fotografi.

Anche se non volessimo buttarci sul gossip,ma come si fa a non notare che #Valentin ha postato un video con in sottofondo la frase”ti sto aspettando ancora dentro un McDonald “quando sappiamo che si incontravano lì dentro,E Francesca con”mi sei scoppiato dentro il cuore”.#Amici19

— my lan (@kamyl78) April 14, 2020