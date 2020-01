L’uscita da Amici 19 di Skioffi ha sollevato numerose polemiche, così come il suo ingresso. Non è però solo per le polemiche che, anche se non è giunto al Serale, il giovane cantautore ha lasciato il segno nella scuola di Maria De Filippi. Sicuramente il fatto che abbia affrontato l’esame di sbarramento nonostante il malessere che sentiva dentro, nonostante non fosse al 100% della forma, gli ha fatto onore. Skioffi ha dato un buon esempio dimostrando di non scappare davanti a nulla o nascondersi per procrastinare. Il talent gli è poi servito per far vedere la sua Arte ed il suo talento. Per comprendere meglio il suo percorso e le varie dinamiche della scuola più amata del piccolo schermo, ma anche per scoprire come sfrutterà gli insegnamenti ricevuti, abbiamo intervistato in esclusiva Skioffi. Ecco cosa ci ha raccontato il cantautore anche sulle polemiche che lo hanno travolto e l’hanno portato nello studio di Massimo Giletti a Non è l’Arena.

Skioffi, intervista esclusiva al cantautore di Amici

Abbiamo intervistato il concorrente di Amici “Skioffi” recentemente uscito dalla scuola di Maria de Filippi. Abbiamo raccolto impressioni e progetti futuri. Di seguito le domande.

Quando hai deciso di partecipare ad Amici 19?

Siccome era già da più di un anno che avevo iniziato il mio cambiamento musicale, ho pensato che Amici poteva essere una esperienza importante per il mio nuovo percorso.

Pensavi che il tuo ingresso potesse sollevare così tante polemiche?

Sinceramente no, mi sono presentato li con progetti completamente diversi, non mi sarei mai aspettato ricacciassero un argomento datato e su cui ho dato molteplici spiegazioni.

Come hai affrontato, oltre a quello che abbiamo visto in tv, il problema legato ai testi violenti del tuo passato?

Il passato è passato e resta tale. Ho già dato le mie risposte a riguardo.

Skioffi ad Amici 19: fra lezioni e vita quotidiana

Cosa ti è piaciuto di più dell’esperienza fatta e cosa eventualmente avresti voluto cambiare nel tuo percorso?

Ho avuto l’onore di avere degli insegnanti di canto formidabili. Sicuramente ciò che avrei cambiato sarebbe stata la mia squadra.

Che bilancio tracci del tuo percorso nella scuola di Maria De Filippi?

Positivo e al tempo stesso formativo, nonostante tutte le intercapedini di percorso.

Chi hai legato di più dei tuoi colleghi?

La persona con cui ho legato di più è sicuramente Devil Angelo. Un vero amico che mi è stato accanto nei momenti di sconforto.

Quale lezione invece ti è piaciuta maggiormente e ti ha dato a livello professionale o umano qualcosa che mai ti saresti aspettato?

Sicuramente le lezioni di Signorini mi hanno dato una carica maggiore, anche a livello emotivo. Mi ha dato tanto forza e autostima.

Secondo te chi vincerà Amici? Tu invece chi vorresti vincesse?

Secondo me la vincitrice di Amici sarà Giulia. Ha inediti meravigliosi e sa gestire le varie situazioni che le si presentano. Beh io vorrei vincesse Skioffi.

Il post Amici 19 e i progetti futuri: una nuova avventura a Milano

Ora che progetti hai?

Inizierò a lavorare al mio nuovo disco. Andrò a Milano per iniziare una nuova avventura.

Ti abbiamo visto a Non è L’Arena da Giletti. Pensi di aver espresso tutto il tuo pensiero? C’è qualcosa che vorresti aggiungere?

No penso di aver detto abbastanza. Poi chiederò al mio psicologo se magari ho perso qualche passaggio importante da dover dire.

Ti ha dato fastidio essere accostato alla polemica su Sanremo legata ai testi violenti scritti da alcuni cantanti in gara? (Molti hanno fatto un parallelismo sulla polemica sui testi di Skioffi ed il suo ingresso ad Amici con la polemica nata su Junior Cally che dal 4 all’8 febbraio sarà in gara sul palco dell’Ariston)

Ne sono abituato. Ognuno spinge l’acqua al suo mulino.

Ti piacerebbe salire sul palco dell’Ariston nel prossimo futuro?

Perché no. Ci penserò senz’altro!