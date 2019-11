Amici 19 ospiti 23 novembre 2019: arriva Marco Bocci

Cosa succederò ad Amici 19? Quali saranno gli ospiti della puntata pomeridiana di sabato 23 novembre 2019? Ecco tutte le anticipazioni e cosa dovranno aspettarsi i telespettatori. Il talent tornerà in onda, su Canale 5, dalle 14:10 circa. Tanti saranno i dibattiti. Nella scuola, dopo una sola settimana, è successo veramente di tutto. Skioffi finalmente saprà che ne sarà di lui viste le polemiche nate in settimana per colpa dei suoi testi a sostegno del femminicidio.

Amici 19 ospiti 23 novembre 2019: il ritorno in studio di Marco Bocci

Cosa ci farà Marco Bocci nello studio di Amici 19 all’interno del pomeridiano? L’ex giudice del Serale farà il suo ingresso nella scuola per promuovere il suo film.

Bocci è l’autore del libro A Tor Bella Monaca non piove mai, ma è anche il regista del film che ne è stato tratto. L’attore presenterà quindi a Maria De Filippi, ai ragazzi di quest’anno, alla commissione di professori, al pubblico in strada e a quello a casa la sua ultima fatica.

Il film narra la storia di Mauro, un trentacinquenne che si divide fra un lavoretto e l’altro pur di garantire il minimo indispensabile per vivere degnamente a lui e alla fidanzata di cui è follemente innamorato. Quando quest’ultima lo lascia, però, Mauro, che era stato sempre lontano dagli affari illegali, vede il terreno crollargli sotto i piedi. Mauro si lascia così convincere dai suoi amici a rapinare la mafia cinese. L’uomo pare pronto a tutto pur di assicurarsi un bel futuro e di riconquistare l’amata.

Nel cast vi sono: Libero De Rienzo, Antonia Liskova, Andrea Sartoretti, Lorenza Guerrieri, Giorgio Colangeli, Massimiliano Rossi, Carlo D’Ursi, Giordano De Plano, Gabriel Montesi, Lorenzo Lazzarini e Fulvia Lorenzetti.

Amici 19 anticipazioni seconda puntata del pomeridiano

+++ ATTENZIONE SPOILER +++

Così come annunciato dalle talpe del Vicolo delle news, nella seconda puntata di Amici 19 accadrà veramente di tutto. In primis la sfida fra i ballerini. Da un lato Javier, dall’altro Valentin. La Celentano propenderà per il primo, anche se non parla una parola di italiano. Timor, invece, farà di tutto per tenere nella scuola il secondo. Cosa accadrà? Viste le numerose polemiche ed il supporto a Timor della Titova, entrambi i danzatori entreranno nella scuola.

Spazio poi alla polemica su Skioffi. Dopo la commissione che ha analizzato i suoi testi e ha sentito il cantante, il giovane talento riceverà l’opportunità di entrare nella scuola di Amici 19. In questo modo Skioffi potrà dimostrare di essere cambiato e farsi conoscere realmente da tutti mentre lancia messaggi completamente opposti a quelli che trapelano dai suoi vecchi testi.

Con la classe finalmente formata prenderanno il via anche le fatidiche squadre. Da un lato Gaia e dall’altro Nyv. Le due bravissime cantante saranno i prossimi capitani.