Elena D’Amario e il ballerino di Amici 19 di nome Javier si sono baciati. Il bacio tra la ballerina professionista e l’allievo del programma di Canale 5 è stato mostrato ai telespettatori di Real Time nella puntata daytime in onda oggi, venerdì 29 novembre 2019. Ma, tra i due, l’amore è scoccato davvero oppure no? Beh, il bacetto sì c’è stato, ma, almeno per ora, soltanto per esigenze di coreografia! Ecco il video Witty tv con le immagini introdotte da Marcello Sacchetta.