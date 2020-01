Di chi sono le tre nuove maglie verdi ad Amici 19? Secondo le anticipazioni che circolano su Twitter, vista la registrazione odierna, due ballerini ed una cantante hanno ottenuto il passaggio al Serale e sono andati a far compagnia a Nyv. Volete sapere la loro identità? Ecco svelati i nomi dei concorrenti del talent di Maria De Filippi che hanno avuto modo di accedere alla fase successiva del programma.

Amici 19 anticipazioni e spoiler: maglie verdi per tutti, anche a sorpresa

Secondo le voci che circolano su e secondo le anticipazioni delle talpe del Vicolodellenews pare proprio che siano rimaste solo 6 maglie nella scuola di Amici 19. Perché? Ebbene 3 sono già state assegnate nella registrazione odierna e così da 9 sono diventate solo 6. Le possibilità per i concorrenti del talent si fanno sempre più basse. Chi di loro accederà al Serale? Mentre la sfida diventerà sempre più accesa, in attesa di scoprire cosa succederà prossimamente, ci concentriamo sulle nuove maglie.

Pensiamo dunque ai nuovi ragazzi che hanno provato la stessa gioia di Nyv. Il primo è stato Valentin. Il ballerino di latino, che tanto ha fatto penare Alessandra Celentano, e che nelle ultime settimane si è dedicato allo studio di altre discipline, ha ottenuto la maglia verde al primo colpo convincendo tutti e tre i giudici esterni.

Poco dopo pure Federico ha provato ad agguantare la maglia verde, ma sfortunatamente non ha avuto la stessa fortuna del collega. Il giovane è stato bloccato dal primo giudice. Per ora la sua corsa verso il Serale è solo rimandata.

Terminato l’esame di sbarramento di Martina, infine, si è svolta la sfida a squadre. A perdere, anche questa volta, è stato il team di Gaia. Solo Jacopo ha portato a casa il punto. Per il resto nessuno è riuscito ad essere davvero incisivo. Per questo motivo nessuno di loro ha potuto provare a passare al Serale. Oltre a ciò i ragazzi non schierati hanno dovuto o dovranno oltrepassare l’esame di sbarramento.

Prima di parlare delle possibili eliminazioni dobbiamo, però, completare l’elenco delle maglie verdi. Giulia, la leader della squadra vincente, ha potuto passare al Serale. La cantante ha agguantato la maglia verde. Ultima maglia verde? A sorpresa se l’è aggiudicata il nuovo arrivato: il ballerino Nicolaj.

Amici 19 esami sbarramento: arrivano le note dolenti

Come già avvenuto settimana scorsa gli allievi che non si sono esibiti, all’interno della squadra perdente, hanno dovuto affrontare l’insindacabile giudizio dei loro professori.

Gaia ha affrontato l’esame a testa alta e l’ha superato senza grossi problemi.

Non si può dire lo stesso di Stefano e Martina. Il cantante è rimasto nella scuola solo per i tre sì dei professori di danza, Martina, invece, ha ricevuto due no.

Unico a non esibirsi è stato Javier. Il ballerino non poteva proprio danzare. Riuscirà, però, ora come ora, a conquistarsi la maglia verde visto che il nuovo entrato l’ha già presa?