Amichevole Italia-Turchia prima degli Europei: dove vederla in tv

L’Italia è pronta ad affrontare in amichevole la Turchia. Dopo aver vinto l’Europeo nel 2020, la formazione di Spalletti deve riconfermarsi a Euro 2024 ma prima scenderà in campo in due amichevoli. Vediamo insieme quando è prevista la prima e dove vederla in tv.

Amichevole Italia-Turchia: prima del calcio d’inizio le due squadre si scambieranno la ‘Pelota de Trapo’

Tutto pronto per Italia-Turchia. La Nazionale di Luciano Spalletti affronterà in amichevole la formazione allenata da Vincenzo Montella. L’appuntamento è previsto per martedì 4 giugno 2024 allo stadio dall’Ara di Bologna con calcio d’inizio alle 21. La partita sarà trasmessa in diretta su Rai1 alle ore 20.35 ed in streaming su RaiPlay. La telecronaca sarà affidata ad Alberto Rimedio, il commento tecnico ad Antonio Di Gennaro. A bordo campo Tiziana Alla. Interviste a cura di Andrea Riscassi; Pitch View studio a cura di Alessandro Antinelli e Daniele Adani. Arbitro sarà l’austriaco Sebastian Gishamer.

Nella giornata del 3 giugno, 5 importanti numeri 10: Giancarlo Antognoni, Roberto Baggio, Alessandro Del Piero, Gianni Rivera e Francesco Totti, pranzeranno con la squadra. Intanto arriva una brutta notizia per la Nazionale: Scalvini ha dovuto lasciare il ritiro per la rottura del legamento crociato. A essere convocato a suo posto è stato Gatti che era stato già pre-allertato dopo il forfait di Acerbi per pubalgia. Prima del calcio d’inizio tra Italia e Turchia, i capitani delle due Nazionali si scambieranno la ‘Pelota de Trapo’, che tradotto dall’argentino significa la ‘palla di stracci’. Essa è un simbolo del progetto educativo promosso in tutto il mondo dalla Fondazione Pontificia Scholas Occurrentes ed è stata realizzata per l’occasione dai ragazzi del carcere minorile di Nisida.

I prossimi appuntamenti

L’Italia ha in programma anche un’altra amichevole, il 9 giugno ad Empoli, contro la Bosnia Erzegovina. Poi partirà per la Germania dove si disputeranno gli Europei in programma dal 14 giugno al 14 luglio. La formazione allenata da Spalletti si trova nel gruppo B con Spagna, Albania e Croazia. La partita d’esordio è prevista per il 15 giugno contro l’Albania.