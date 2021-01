American Gods 3 su Prime Video: trama e cast della terza stagione

L’epica battaglia tra vecchi e nuovi dèi continua in American Gods 3. La serie tv, ideata da Bryan Fuller e Michael Green, è tratta dall’omonimo romanzo di Neil Gaiman. La storia inizia quando un ex galeotto diventa la guardia del corpo di un misterioso e astuto truffatore, che lo conduce attraverso un’America nascosta, in cui i vecchi dèi della mitologia sono in guerra con i nuovi dèi della tecnologia. Quello che il protagonista non sa è che l’uomo che l’ha ingaggiato è anch’egli un Dio, nonché suo padre. American Gods 3 debutta su Prime Video l’11 gennaio con un episodio a settimana.

American Gods 3: la trama della terza stagione

Nella terza stagione, dopo aver scoperto di essere il figlio di Odino, Shadow cerca disperatamente di sfuggire al suo divino destino andando ad abitare nell’idilliaca e nevosa cittadina di Lakeside, in Wisconsin. Qui cercherà di crearsi il proprio futuro, guidato dagli dèi della sua stirpe, gli Orishas. Ma anche questa apparente e tranquilla cittadina nasconde dei segreti oscuri e profondi, dai quali Shadow non potrà scappare solo perché ha scoperto di essere un dio. L’unica scelta, per lui obbligata, sarà decidere che tipo di dio vuole essere.

American Gods 3 su Prime Video: il cast e i personaggi

Nel cast della terza stagione troviamo Ricky Whittle nei panni dell’ex galeotto Shadow Moon; Ian McShane è Mr. Wednesday, il Dio norreno Odino e suo padre; Crispin Glover interpreta Mr. World, dio della globalizzazione e capo dei Nuovi Dei; Demore Barnes nei panni di Mr. Ibis, antico dio egizio; Devery Jacobs nel ruolo di Sam Black Crow, ragazza mezza cherokee; Emily Browning nel ruolo di Laura Moon, moglie di Shadow diventata una morta vivente; Yetide Badaki è Bilquis, dea dell’amore identificata con la Regina di Sheba; e Omid Abtahi è Salim, un mussulmano originario dell’Oman.

New entry della stagione, Blythe Danner nel ruolo di Demeter, Marilyn Manson è Johan Wengren, un leader inquietante di una setta; Julia Sweeney è Hinzelman; Iwan Rheon è il leprecauno Liam Doyle; Danny Trejo è un’altra incarnazione di Mr. World; Peter Stormare è Czernobog; Denis O’Hare è Tyr; Lela Loren è Marguerite; Dominique Jackson è Ms. World; Herizen Guardiola è Oshun, e Eric Johnson è Chad Mulligan.