La piccola Amelia Anisovych aveva cantato in un bunker a Kiev intonando “Let It Go” del celebre film Disney Frozen. Il video è diventato virale in rete, infiammando il popolo del web. Stavolta la cantante ucraina Tina Karol’ l’ha voluta sul palco del concerto all’Atlas Arena di Lodz, in Polonia.

Amelia sul palco del’Atlas Arena di Lodz realizza il suo sogno di cantare di fronte a migliaia di persone

Il video in cui cantava il brano Let it Go da un bunker sotterraneo in Ucraina ha fatto il giro del mondo, strappando un sorriso soprattutto al pubblico di rifugiati a causa della guerra con la Russia.

La bimba è tornata a cantare ma per un pubblico molto più ampio realizzando così il suo sogno. La cantante ucraina Tina Karol’, infatti l’ha voluta sul palco del concerto all’Atlas Arena di Lodz, in Polonia. Amelia si è potuta esibire per il suo popolo che da oltre un mese è nella morsa della guerra contro la Russia che l’ha invasa. La piccola, per fortuna è riuscita a fuggire da Kiev con la nonna e i fratelli e adesso si trova al sicuro in Polonia.

#Amelia era diventata famosa perchè in un bunker a #Kiev aveva commosso tutti cantando “Let it Go”. Ieri ci ha nuovamente emozionato cantando l’inno ucraino sul palco di un evento di beneficenza a Lodz, in Polonia, dove è arrivata dopo essere sfuggita ai bombardamenti. #Ucraina pic.twitter.com/8XRgYje1XS — Myrta Merlino (@myrtamerlino) March 21, 2022

La piccola Amelia Anisovych ha intonato l’inno nazionale dell’Ucraina nel concerto di beneficenza “Together with Ukraine”. Inutile dire che la piccola fosse molto emozionata, ma la sua voce tremante, il suo abitino a fiori tipico dell’Ucraina e la sua dolce espressione hanno commosso tutto il mondo. Eccovi il video della piccola che canta.

Forse se chi sta al potere di queste nazioni si ricordasse che a soffrire maggiormente per la situazione in corso sono i bambini ci penserebbero più volte prima di arrivare a scelte così drastiche. La guerra non è mai una soluzione e se non lo abbiamo imparato dopo due anni, quasi tre di pandemia mondiale, ci meritiamo l’estinzione!