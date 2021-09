Amedeo Goria nella bufera per un suo gesto che è apparso agli occhi di tutti indelicato e di una volgarità unica. Il giornalista come sapete, è un nuovo concorrente del Grande Fratello Vip e divide il letto con un’altra concorrente, Ainett Stephens. Cosa ha combinato? Seguiteci e vi spieghiamo cosa è accaduto.

Amedeo Goria senza limiti: nudo nel letto con Ainett Stephens

Il web è insorto per il suo gesto oltre i limiti di essersi tolto gli slip, per indossare il pigiama rimanendo quindi nudo nel letto con Ainett Stephens. Il modo in cui il giornalista sportivo si approccia alla modella sta suscitando non poche polemiche. E anche il suo girovagare per casa in mutande non piace affatto. In effetti appare un po’ di cattivo gusto, tanto che anche la stessa Katia Ricciarelli gli ha detto più volte di indossare i pantaloni.

Il web protesta a gran voce e invoca la squalifica di Amedeo Goria per essere rimasto nudo nel letto

Ma non è solo questo che fa discutere i fedelissimi del GF Vip, pare infatti che Goria, avrebbe “allungato le mani” durante la notte. O almeno, questo è ciò che Ainnett Stephens ha lasciato intendere a Francesca Cipriani. Insomma, a fare scaldare gli animi è anche una breve clip dell’accaduto – in cui Goria toglie le mutande – che ora circola in rete. Eccola qui ve la mostriamo:

#gfvip continuano i comportamenti inaccettabili di Amedeo Goria pic.twitter.com/XWa3NEHMlO — Vicolo delle News Official (@VicolodelleNews) September 19, 2021

Nella breve clip si nota infatti che Ainett Stephens e Amedeo Goria sono nello stesso letto. La modella sta aiutando Carmen Russo a slacciare il vestito, e nel frattempo il giornalista, si sfila la maglietta per indossare il pigiama. Ora. Senza voler pensare male, è probabile che Goria volesse cambiarsi e sfuggire all’occhio attento delle telecamere, ma i questo modo ha fatto peggio.

Goria nudo nel letto della Stephens, la replica della figlia Guenda

La figlia di Amedeo Goria, Guenda ha difeso il padre attraverso delle IG affermando:

“È appena cominciato. Mi piacerebbe che non venisse perennemente giudicato dai social. Se un giovane figo ci prova sono tutti felici, se lo fa un uomo in là con l’età chiediamo la squalifica. Una caccia alle streghe pesante e priva di ironia”. Guenda ha poi aggiunto: “Lui si diverte ed è simpaticissimo. Tra l’altro è voluto bene dai suoi compagni di avventura. Quindi, sì! Per il momento lo seguo con affetto e mi fa tanto ridere!”.

Come andrà a finire? Signorini riprenderà l’accaduto? Ci sarà una squalifica? Certo sono lontani tempi in cui Salvo Veneziano è stato squalificato e trattato come uno “stupratore”. Persino mandato in un centro anti violenza, per capire in che modo si trattino le donne!! Eh beh, questo gesto di Goria, anche se innocuo è discutibile e molto volgare.