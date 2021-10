Ambra Angiolini scoppia a piangere durante la diretta radio del programma “Le Mattine”. Non è un periodo facile per la ex ragazza prodigio di Non è la Rai che in questi giorni sta vivendo la dolorosa separazione dal compagno Massimiliano Allegri. Dopo quattro lunghi anni d’amore e convivenza, infatti, la loro storia è arrivata al capolinea sembrerebbe a causa di un tradimento dell’allenatore tromber de famme. La vicenda è finita, manco a dirlo, su tutte le prime pagine dei settimanali di gossip e non solo e a lanciare ancora più benzina sul fuoco ci hanno pensato quelli di Striscia La Notizia con la consegna di un tapiro d’oro travolto dalla critiche.

Ambra e Allegri: lei piange in radio dopo il tapiro di Striscia

La consegna del tapiro d’oro ad Ambra Angiolini da parte di Striscia La Notizia si poteva tranquillamente evitare. L’attrice e conduttrice si è ritrovata, infatti, a ricevere il premio non tanto per una gaffe o un attapiramento, ma semplicemente per la fine della storia d’amore con Massimiliano Allegri.

Ambra e Allegri non stanno più insieme. La notizia è diventata di dominio pubblico essendo entrambi due personaggi noti, ma si sa che la fine di una relazione lascia sempre degli strascichi. Ancor di più se la fine di tutto sembrerebbe essere stato causato da un tradimento dell’ex allenatore del Milan. A soffrirne la gogna mediatica in questi giorni però è stata principalmente l’attrice e conduttrice che questa mattina, durante la diretta del programma “Le mattine” in onda su Radio Capital, ha avuto un momento di grande sconforto terminato con delle lacrime. ”

“Grazie per quello che sto vedendo. Vedere questo muro di amore folle che si è schierato davanti a una persona che evidentemente ora non riesce a farlo da sola è commovente. Il mio senso di gratitudine non sbaglia, quello che mi sento di dire è grazie! Sto vedendo tanta bellezza” ha detto la ex ragazza prodigio di Non è la Rai.

Ambra e Allegri si sono lasciati: “il giorno zero è solo l’inizio di tutto”

E’ finito l’idillio amoroso fra Ambra e Allegri. L’attrice e conduttrice e l’allenatore si sono detti addio dopo quattro anni d’amore sfociato anche in una convivenza. La coppia era pronta anche al matrimonio, ma qualcosa improvvisamente si è interrotto. In questi giorni di grande dolore, la Angiolini si è lasciata andare ad una riflessione molto profonda che i fan hanno adorato.

Esiste per tutti il Giorno Zero. È un momento in cui non si vince, non si perde, ma si riparte. Ci si allontana dalle persone che diventano ricordi, da quelle che non restano, da quelle che in fondo non ci sono mai state. Si chiama Giorno Zero perchè quello che segue lo zero è sempre un inizio. E negli inizi non si conosce sconfitta.