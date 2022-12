Ambra è una delle indiscusse protagoniste della finale di X-Factor 2022 che ha segnato il suo ritorno sul palco dove si è esibita sulle note di “T’appartengo”, super hit del 1994 con cui ha conquistato le classifiche italiane ed internazionali.

Ambra Angiolini conquista X Factor 2022 con T’Appartengo

L’effetto nostalgia si fa sempre più forte. Dopo il ritorno di Paola e Chiara protagonista del prossimo Festival di Sanremo 2023, gli anni ’90 tornano prepotentemente con una delle sue indiscusse “regine”. Di chi parliamo? Naturalmente di Ambra Angiolini che, negli anni ’90, impazzava nelle classifiche di vendite con il brano “T’appartengo” pubblicato nel 1994.

Un brano tormentone diventato iconico per diverse generazioni che, la ex cantante oggi attrice di successo con tanto di due David di Donatello vinti, ha riproposto sul palcoscenico del Mediolanum Forum di Assago durante la finale di X Factor 2022. Un momento davvero unico che ha fatto sognare milioni di persone, compreso Fedez che in giuria l’ha cantata dalla prima all’ultima strofa.

La storia di T’appartengo di Ambra

La storia di “T’Appartengo” . Correva l’anno 1994 quando Ambra Angiolini, reginetta indiscussa di “Non è la Rai”, lanciava il suo primo singolo destinata a cambiare per sempre la sua vita. La canzone diventa immediatamente una hit complice un ritmo incalzato accompagnato da una coreografia diventata una delle più imitate di sempre. Alzi la mani chi negli anni ’90, e ancora oggi, non ha mai cantato “T’appartengo ed io ci tengo, e se prometto poi mantengo, m’appartieni e se ci tieni, tu prometti e poi mantieni”.

Quelle strofe sono diventate per milioni di ragazzini (e non solo), un vero e proprio inno che ancora oggi si fa ascoltare con estremo piacere. La conferma che un brano, se forte e sincero, funziona sempre perchè la musica non ha tempo.

T’Appartengo di Ambra a X Factor 2022: il video

Ecco il video dell’esibizione di Ambra con “T’Appartengo” durante la finale di X Factor 2022: