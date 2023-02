Ambra Angiolini vince con “T’Appartengo” il disco d’oro dopo quasi 30 anni

Ambra Angiolini vince il disco d’oro con il brano “T’Appartengo” dopo quasi 30 anni. Il tormentone lanciato nel programma “Non è la Rai”, dove la Angiolini era già una star, a distanza di 30 anni viene riproposto sul palco di X Factor 2022. L’attrice e cantante italiana ha ottenuto quindi, un ambito riconoscimento: il disco d’oro per aver venduto 25 mila copie della sua hit anni ’90.

Ambra Angiolini vince il disco d’oro con il tormentone T’Appartengo, hit degli anni ‘90

Era il 994 quando una giovanissima e riccioluta Ambra Angiolini cantava “T’Appartengo” con una performance fresca giovane e accompagnata da alcune mosse che nel tempo sono diventate un must quando si canta o balla questa canzone, decisamente orecchiabile e carina.

Vi riproponiamo il debutto del singolo a Non è la Rai nel 1994:

Ambra Angiolini con “T’Appartengo” sul palco di X Factor 2022 in occasione della Finale

Ambra Angiolini nel 2022 è stata giudice del talent musicale X Factor e in occasione della Finale si esibisce sul palco del Mediolanum Forum di Assago con la sua iconica “T’appartengo”!

Già in erba la Angiolini aveva una marcia in più e nella sua carriera è cresciuta moltissimo diventando un’affermata attrice nonché una conduttrice brillante e simpatica. Quella stessa canzone, a quasi 30 anni di distanza, riproposta sul palco di X Factor 2022 diventa virale al punto da far vincere ad Ambra un disco d’oro a distanza di 30 anni dall’uscita del singolo!

Vi postiamo il video della sua performance live a X Factor 2022 che ha ottenuto 11 milioni di views sui social dello show. Ma non solo!! La Performance di T’Appartengo è risultata la prima in tendenza su You Tube oltre che iTunes dove il brano si è aggiudicato il titolo di singolo più scaricato al giorno sulla piattaforma. E a tutto questo dobbiamo aggiungere che la canzone ha vinto un disco d’oro per aver venduto 25mila copie tra streaming e download.