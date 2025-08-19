Ambra Angiolini ricorda commossa Pippo Baudo: “È stato uno dei primi a preoccuparsi davvero di come stavo. Ricorderò per sempre la mano sulla spalla” – Intervista video

Da
Giulia Bertollini
-
ambra angiolini

Secondo e ultimo giorno di camera ardente aperta a Roma presso il Teatro delle Vittore per dare l’ultimo saluto a Pippo Baudo, prima che la salma del conduttore tv venga trasportata presso la Chiesa di Santa Maria della Stella a Militello Val di Catania, luogo scelto per i funerali che avranno luogo domani, 20 agosto alle ore 16. Tra i tanti volti noti che da ieri si stanno recando presso la camera ardente per rendere omaggio a colui che la tv l’ha creata. Tra questi abbiamo intervista Ambra Angiolini che proprio questa mattina si è recata presso il Teatro Delle Vittorie per dare l’ultimo saluto a Pippo Baudo.

Ambra Angiolini ricorda commossa Pippo Baudo

Visibilmente commossa, Ambra Angiolini si è recata questa mattina al Teatro delle Vittorie dove da ieri è stata aperta la camera ardente di Pippo Baudo. Una volta uscita della camera ardente la conduttrice e attrice ha dichiarato: “Mi chiedeva sempre prima come stai, questo è vero che sia una bellissima cosa ma non scontata”.

A parte sicuramente la storia della televisione, secondo te è un grande successo, perché?

“La cosa è evidente, Baudo è un’energia, è qualcosa di più, ormai è un aggettivo”. 

Con Baudo alla conduzione del DopoFestival, che emozione è stata?

“Un modo per tornare reale e essere consapevole di me stessa. Accorgermi di quello che ero stata ma che potevo ancora essere. Scusate un attimo, è una memoria che mi resta su come bisogna fare questo mestiere e come si può essere gentili e rispettare il prossimo, come faceva lui che è stato forse uno dei primi dopo Boncompagni a preoccuparsi davvero di come stavo prima di qualsiasi altra proposta di lavoro. Era abbastanza unico in suo modo, la mano sulla spalla me la ricorderò, me la porto e penso che sia un dono bellissimo quello che mi ha fatto, insomma era il minimo per salutarlo, ecco, esserci tutto qua”.

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here