Le Fate Ignoranti di Ferzan Ozpetek tornano dopo un ventennio dall’iconico film ed una delle novità che troverete nella serie tv Disney Plus rispetto a quanto visto sul grande schermo è rappresentata dalla coppia composta da Ambra Angiolini ed Anna Ferzetti, o meglio dai loro personaggi. Le due attrici interpretano infatti Annamaria e Roberta, una coppia LGBT che è stata inserita dall’autore proprio per attualizzare al meglio la serie nella nostra società.

Intervista ad Ambra Angiolini

Nella nostra intervista esclusiva Ambra ci svela cosa ha provato ad essere nuovamente dal regista di origine turca con cui la lega un rapporto speciale: “Con Ferzan l’emozione è alla base della firma. Lavorare con lui ti fa sentire sballottata nel mare forza nove di sentimenti e bellezza. E’ una garanzia in questo”. Le chiediamo quanto è cambiato negli anni dai tempi di Saturno Contro: “Ferzan arriva sempre prima ad una serie di cose e questo riguarda anche i temi che tratta. Lui non invecchia mai. Anche se poi fosse un mortale come tutti non si vedrebbe”.

Come abbiamo anticipato la sua Annamaria è parte di una copia LGBT, un ruolo però che non ha imbarazzato Ambra Angiolini che anzi ci risponde divertita: “Dopo tanta teoria finalmente la praticaride). Sono stata con Mario Mieli per anni, ho fatto tutto quello che potevo e che voglio continuare a fare. Poi finalmente ho avuto una storia con Roberta interpretata da Anna Ferzetti e ho provato anche tutto il resto. Non si torna indietro”.

Ambra Angiolini nuovamente sul palco del Primo Maggio

Su cosa ha in comune con la sua Annamaria spiega: “Siamo molto distanti. L’aspetto meraviglioso è che Annamaria ha una leggerezza che le invidio. Riesce a fermare la ruota e far scendere il criceto. Io ancora non ci sono riuscita. Anche io vorrei essere come lei ogni tanto”, infine sui prossimi progetti ci anticipano il ritorno su un palco molto importante “Probabilmente mi rivedrete sul palco del Concertone del Primo Maggio. Poi ci sarà un’altra sorpresa che non posso svelare. Sto girando anche una serie molto bella per Raiuno. Le riprese finiranno a settembre”.

Intervista video ad Ambra Angiolini