Ambra Angiolini, prossima al debutto in veste di giudice nella nuova edizione di X Factor fa un bilancio della sua vita sentimentale. Oggi Ambra appare serena e felice di vivere la sua vita senza un compagno, soprattutto dopo la fine della sua relazione con Massimiliano Allegri, che proprio in questi giorni è stato paparazzato dal settimanale Chi a Lugano in compagnia della sua nuova fiamma: Nina Lange Barresi, consulente finanziaria che risiede in Svizzera. È la prima volta che i due vengono pizzicati insieme. Un anno fa l’allenatore della Juve faceva coppia con Ambra Angiolini, la relazione si è chiusa a ottobre, pare per un tradimento da parte di lui. La conduttrice e attrice in un’intervista a Vanity Fair ha parlato anche del suo rapporto con il cantante Francesco Renga, padre dei suoi due figli, Jolanda e Leonardo, dichiarando: «L’unico vero fallimento che riconosco è la fine del rapporto con Francesco».

Ambra Angiolini su Francesco Renga:«L’unico vero fallimento che riconosco è la fine della nostra storia»

Per Ambra Angiolini è tempo di bilanci, soprattutto in ambito sentimentale. La conduttrice e attrice in una recente intervista a Vanity Fair parlando del suo rapporto con Francesco regna, padre dei suoi due figli ha dichiarato: «L’unico vero fallimento che riconosco è la fine del rapporto con Francesco. Dopo la rottura della mia famiglia sono caduta in depressione, finita nella fogna delle fogne, ed era giusto che ci finissi, perché era il passaggio dell’elaborazione di un lutto enorme. Solo da quella cosa ho dovuto risorgere, per tutto il resto non c’è nessuna resurrezione. Più spesso c’è ribellione. La prima, la più importante è avvenuta quando ho cominciato a sceglierlo io, il mio mestiere. Ho sentito che mi batteva il cuore perché mi è venuta voglia di dire tanti no».

Ambra Angiolini: «A 45 anni riesco anche a dirmi che sono stata brava»

Da quel “fallimento sentimentale” come lei stesso lo definisce Ambra si è rialzata e con la consapevolezza di essere libera fare le sue scente dice: «A 45 anni riesco anche a dirmi che sono stata brava».

La felicità ritrovata

Oggi ambra è felice, ha ritrovato la serenità e soprattutto il sorriso: «E adesso io sono felice perché sto rispettando me stessa ha raccontato – sono felice se mi vesto carina solo per andare a lavorare. In questo momento il cuore mi batte a prescindere. Sono felice e mi diverto senza pensare al grande amore. E questo non mi sembra un delitto» – Ha dichiarato l’attrice.