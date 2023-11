Il mese di novembre 2023 inizia alla grande su Amazon Prime Video con l’arrivo di nuove serie tv, film e show. Curiosi di scoprire tutti i titoli in arrivo dal 1 novembre 2023?

Amazon Prime Video, le uscite di novembre 2023

Con l’arrivo di novembre 2023 il catalogo di Amazon Prime Video si arricchisce di tanti nuovi contenuti. Non solo serie tv, ma anche film in prima visione assoluta e nuovi comedy show. Tra i titoli più attesi di novembre 2023 c’è sicuramente “Il migliore dei mondi“, il nuovo film di Maccio Capatonda in cui viene preso di mira il rapporto tra uomo e tecnologia. Non solo, dal 3 novembre arriva la seconda stagione di “Invincible“, la serie animata che racconta le avventure del diciottenne Mark Grayson alle prese con tante nuove minacce da sventare.

Da segnalare anche il comedy show “Amazing – Fabio De Luigi” con protagonista il comico ed attore che promette di regalare tante risate e divertimento! Dal 10 novembre, invece, arrivano due titoli molto attesi dagli abbonati di Prime video. Si tratta di “007: Road to a Million“, la serie reality ispirata all’iconica saga dell’agente segreto. Poi il ritorno di “Monterossi“: la seconda stagione con protagonista Fabrizio Bentivoglio diretto da Roan Johnson. La sinossi della seconda stagione: “una scia di omicidi inspiegabili, collegati da uno strano rituale, che gettano Milano nel panico. Tre ragazzi che incrociano i loro destini in quella kasbah proletaria e multietnica che è piazza Selinunte. Due killer che per sbarcare il lunario sono costretti ad andare a Reggio Calabria in cerca di un assassino che non si trova. E al centro di tutto Carlo Monterossi, in fuga da Crazy Love e in cerca di un po’ di giustizia“.

Spazio anche al nuovo reality “Twin Love“, in arrivo dal 17 novembre 2023, che racconterà la vita amorosa di coppie di gemelli. Infine tra i film anche “Elf Me” con protagonista Lillo Petrolo nei panni di Trip, un elfo costruttore al servizio di Babbo Natale.

Le serie Tv in uscita su Prime Video a novembre 2023:

Invincibles

007: Road to a Milion

Monterossi

Amazing

Twin Love

Maxine’s baby: the Tyler Perry story

Tutti film in uscita a novembre 2023 su Prime Video: