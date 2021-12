Amazon Prime Video ha rilasciato la data di uscita del catalogo del prossimo mese di gennaio 2022 circa le serie tv. Da Monterossi a As We See It per arrivare a cult come Casa Vianello e The Vampire Diaries.

Amazon Prime Video, Serie TV: le novità di gennaio 2022

Arrivano su Amazon Prime Video tante serie tv e film originali pronti per appassionare gli utenti della piattaforma streaming di Jeff Bezos. Tra i tanti titoli, a partire dal 1 gennaio, sarà possibile approfittare di una quantità di serie tv che spaziano tra i vari generi. Dalla sit – com al teen drama ma c’è spazio, anche, per la serialità fantasy. Inoltre, particolare attenzione va alle serie tv che affrontano tematiche delicate. Ad esempio, come accaduto per Atypical presente sul competitor principale di Amazon Prime Video, ci sarà un approfondimento sull’autismo in As We See It.

Ecco, i titoli di Gennaio di Amazon Prime Video: Riverdale, Monterossi e As We See It

Il 1 gennaio:

The Big Bang Theory (stagione 12)

(stagione 12) Casa Vianello (stagioni 4-6)

(stagioni 4-6) The Good Doctor (stagione 4)

(stagione 4) I Liceali (stagioni 1-3)

(stagioni 1-3) Riverdale (stagione 5)

(stagione 5) Supernatural (stagione 14)

(stagione 14) The Night Shift (stagioni 1-4)

(stagioni 1-4) The Vampire Diaries (stagioni 1-7)

Il 10 gennaio arriva:

Unforgettable (stagioni 1-4)

Invece, sabato 15 gennaio 2022:

SWAT (stagioni 1-4)

Mentre lunedì 17 gennaio arriva:

Monterossi (stagione 1)

Dal 20 gennaio sono disponibili:

What’s Anna (stagione 1)

(stagione 1) Ready music Play (stagione 2)

Il 21 gennaio 2022 è la volta una serie, molto attesa, in 8 episodi che racconta la storia di tre coinquilini affetti da autismo:

As We See It (stagione 1)

Infine, lunedì 31 gennaio 2022 arrivano:

Stargate SG-1 (stagioni 1-10)

(stagioni 1-10) Hunter X Hunter (stagione 1, episodi 37-75).

Anticipazioni sui contenuti primaverili di Amazon Prime Video: Lol 2 e Star Trek

Amazon Prime Video ha sperimentato molto sul versante della comicità e in primavera, torna lo show comico rivelazione dell’anno. Stiamo parlando di LOL 2 con Fedez e Frank Matano come host mentre il cast è formato da: Virginia Raffaele, Mago Forest, Tess Masazza, Maccio Capatonda, Alice Mangione, Diana Del Bufalo, Gianmarco Pozzoli, Corrado Guzzanti, Max Angioni e Maria Di Biase.

Non mancheranno altre sorprese nei mesi a seguire come Bang Bang Baby, The Bad Guy, Prisma, The Lord of the Rings -La Serie, The Boys (stagione 3), Diabolical, Reacher (stagione 1, il 4 febbraio 2022), With Love (stagione 1, l’11 febbraio 2022), The Marvelous Mrs. Maisel (stagione 4, il 18 febbraio 2022) e Star Trek: Picard (stagione 2, a febbraio).