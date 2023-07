Amazon Prime Video è pronto a stupire i milioni di abbonati con tanti nuovi contenuti in arrivo sulla piattaforme streaming online dal 1 agosto 2023. Tante le serie tv, film in prima visione, ma anche titoli di successo che hanno sbancato al botteghino come “A star is born” di Lady Gaga in arrivo ad agosto 2023. Ecco tutti i titoli da non perdere!

Prime Video Agosto 2023, tutte le novità tra serie tv e film

Il catalogo di Amazon Prime Video si arricchisce di nuovi titoli dal 1 agosto 2023. A cominciare da “LEGO Batman – Il film”, la pellicola d’animazione del 2017 diretto e doppiato da Chris McKay, spin-off del film del 2014 The LEGO Movie. Tra i titoli più attesi di agosto 2023 “Ascolta i fiori dimenticati“, la miniserie ambientata in Australia ed ispirata al best-seller di Holly Ringland. La serie racconta la storia di Alice, una ragazzina che all’età di 9 anni perde entrambi i genitori, morti in un incendio. Alice, orfana, si trasferisce a casa della nonna June nella Thornfield flower farm (azienda agricola), dove scopre numerosi segreti sulla sua famiglia. Tra i protagonisti una straordinaria Sigourney Weaver.



Da segnalare dall’11 agosto la serie “Rosso, bianco e sangue blu” che racconta le vicende di Alex Claremont-Diaz, figlio della Presidente degli Stati Uniti, e del il Principe Henry d’Inghilterra. Belli e carismatici, inizialmente si odiano, ma presto diventeranno amici. Un’amicizia che presto si trasformerà in qualcosa di più speciale. Nel cast: Taylor Zakhar Perez, Nicholas Galitzine e Uma Thurman. Infine da segnalare dal 18 agosto 2023 “Harlan Coben’s Shelter“, la serie tv basata sull’omonimo romanzo di Harlan Coben. Il protagonista Mickey Bolitar, dopo la morte del padre, si trasferisce a Kasselton, nel New Jersey. Ben presto è coinvolto nella scomparsa di Ashley Kent, una giovane studentessa. Questa scomparsa lo porta a scoprire i misteri e i segreti della comunità di Kasselton. Nel cast: Constance Zimmer e Abby Corrigan.

Amazon Prime Video, film e serie tv in uscita ad agosto 2023

Ecco la lista completa, suddivisa per giorno di uscita, di tutte le nuove serie tv, film e prime visioni disponibili nel catalogo della piattaforma streaming di Amazon Prime Video da agosto 2023:

1 agosto

LEGO Batman – Il film

Catwoman

Be Cool, Scooby-Doo!

Baby Looney Tunes

3 agosto

Vernom – La furia di Carnage

4 agosto

Ascolta i fiori dimenticati

6 agosto

La primavera della mia vita

7 agosto

Bandit

11 agosto

Rosso, bianco e sangue blu

Cruel Summer S2

15 agosto

A Star Is Born

Interstellar

Cosa voglio di più

18 agosto

Ma cosa ci dice il cervello

Harlan Coben’s Shelter

Dal 19 agosto

Il tuttofare

20 agosto

Till: Il coraggio di una madre

24 agosto

Operazione Kandahar

28 agosto

Belfast

30 agosto

Sono tornato

Sconnessi

31 agosto