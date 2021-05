Amazon Prime Video gioca d’anticipo rispetto alla tv generalista e alle altre offerte streaming, e annuncia il palinsesto della prossima stagione: dalla Champions League alle serie tv italiane, sono tante le novità in programma.

Amazon Prima Video: il palinsesto

Prime Video ha illustrato le tante novità in programma, in particolar modo l’ampia proposta di produzioni originali che faranno parte dell’offerta che, da agosto 2021, conterrà anche una partita del mercoledì delle italiane in Champions League.

“Stiamo creando una programmazione curata di produzioni Original eccezionali e uniche – ha dichiarato Georgia Brown, Head of European Amazon Originals, Amazon Studios, che aggiunge – Il nostro approccio è quello di lavorare con i creatori e i talenti più innovativi. Non vediamo l’ora di portare queste storie avvincenti ai nostri spettatori, non solo in Italia, ma anche agli oltre 200 milioni di clienti Prime nel mondo”.

Amazon Prime Video e la Champions League

Su Amazon Prime Video arriva anche la Champions League. Ad annunciarlo è stato Alex Green, managing director della sezione Sport di Prime Video. La proposta di Amazon Prime Video, che sta organizzando la squadra editoriale italiana, trasformerà l’esperienza acquisita in Uk. Ad essere mostrate saranno le partite del mercoledì, con protagoniste: Inter, Milan, Atalanta e Juventus.

Prime Video manderà in onda i preliminari, le fasi a gironi, gli scontri diretti e le semifinali. Inoltre Prime mostrerà anche la Super Coppa Europea tra la vincitrice della Champions League e quella dell’Europa League. Il servizio non avrà costi aggiuntivi per gli abbonati.

Le nuove serie

Annunciate anche le nuove serie Amazon Original di produzione italiana,‘The Bad Guy’ e ‘Prisma’. Svelato poi il cast di ‘Bang Bang Baby’ con Arianna Becheroni, Adriano Giannini, Lucia Mascino e Dora Romano. Kim Rossi Stuart, invece, ha il ruolo di protagonista della heist series ‘Everybody Loves Diamonds’.

Protagonista del primo film Amazon Original italiano, ‘Anni da cane’, sarà Aurora Giovinazzo, nel cast anche: Isabella Mottinelli, Federico Cesari, Sabrina Impacciatore e Luca Vannuccini.

Nel cast di ‘Dinner Club’ al fianco di Sabrina Ferilli, Luciana Littizzetto e dello chef Carlo Cracco, entrano invece: Diego Abatantuono, Pierfrancesco Favino, Fabio De Luigi e Valerio Mastandrea.

Come riferisce Prima Online, “La proposta italiana delle produzioni Amazon Original rappresenta il culmine del nostro impegno per innovare e portare la nostra offerta a un livello superiore. Agli Amazon Studios ci dedichiamo a portare agli spettatori progetti variegati di filmmaker eccezionali e impegnandoci per essere la ‘casa dei talenti”.– Ha spiegato Nicole Morganti, Head of Italian Amazon Originals.

L’acquisizione dei diritti di nuovi contenuti esclusivi è stata annunciata da Viktoria Wasilewski, Head of Content per Prime Video, Italy. Tra le novità dell’offerta: il documentario ‘Ben: Respira’ e la serie detective comedy thriller ‘Monterossi’, con Fabrizio Bentivoglio. Siglato inoltre un overall deal con il cantante Achille Lauro.