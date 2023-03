È stato reso noto il catalogo di Amazon Prime Video per il mese di marzo 2023 con tutte le uscite dei film e delle serie tv più amate. Alcune sono delle assolute novità, contenuti inediti, altri invece delle conferme che hanno già calcato lo schermo. Insomma sarà difficile rimanere delusi: l’offerta è ampissima e accontenta tutti i gusti. Scopriamo nel dettaglio la data di uscita dei film originali e delle serie tv.

Amazon Prime Video: i film da vedere a marzo 2023

Alcune delle pellicole annunciati nel catalogo Prime Video di marzo sono già presenti sulla piattaforma dai primi di marzo 2023. Di seguito l’elenco ufficiale e la data dei film in uscita entro al fine di marzo.

I film più attesi: le uscite principali

Ida «Red» Walker – in uscita il 2 marzo – la protagonista: una criminale con una malattia terminale che combatte da 25 anni, mentre sconta una condanna a 25 anni di carcere nello stato dell’Oklahoma. Ida ha un figlio: Wyatt Walker, che segue le orme della madre assieme allo zio. Nella storia si inserisce, il detective locale e cognato di Wyatt, Collier, che viene affiancato da un agente dell’FBI. La storia in seguito ha un risvolto inaspettato;

Tutte le altre uscite

1° Marzo – Ace Ventura – Missione Africa, Capitan Philips – Attacco in mare aperto, The Gentlemen, Waiting;

Le serie TV più attese di Amazon Prime Video

Daisy Jones & The six – 3 marzo

Daisy Jones & The six è un musical drama che racconta la storia di una band che nel 1977, arriva al successo toccando il tetto del mondo, e poi dopo l’ultimo concerto a Chicago, sparisce nel nulla. A distanza di moltissimi anni i componenti del gruppo si riuniscono e raccontano i veri motivi per cui si sono separati.

Luden: il re del quartiere a luci rosse – 3 marzo

Al centro della storia c’è Klaus Barkowsky, un giovane che negli anni ’80 diventa il protettore di una giovane prostituta di Amburgo, Jutta. Il protagonista insieme ad un gruppo di amici, fonda una gang con l’obiettivo di “prendersi il territorio” sbaragliando i rivali. Ma la situazione precipita con il sopravvento dell’AIDS e all’ondata di cocaina che travolge Amburgo, facendo perdere la testa a molti e spingendo le persone alla violenza.

La classe del 2007 – 16 marzo

La classe del 2007 è una serie tv australiana i cui protagonisti sono degli ex liceali. In seguito ad uno tsunami, il gruppo si ritrova in pericolo: braccato e isolato in cima alla montagna, dovrà trovare il modo di sopravvivere e uscire da quella situazione.

Sciame – 17 marzo

Sciame è ambientata tra il 2016 e il 2018 e racconta la storia di Dre, una teenager ossessionata dalla sua pop-star preferita, che inizia un viaggio nel suo Paese.

Ragazze elettriche – 31 marzo

Ragazze elettriche racconta la storia di alcune ragazze che giorno dopo giorno acquisiscono dei poteri soprannaturali: riescono a folgorare le persone con il loro tocco. Il potere è estremamente diffuso, tant’è che le protagoniste si trovano in diverse città del mondo.

Tutte le altre uscite

1° Marzo – Arrow – stagione 8, The Goldbergs – stagioni dalla 1 alla 8, The Good Doctor – stagione 5;

