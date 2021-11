Inizia Novembre e anche su Amazon Prime Video ci sono tante novità. Serie tv e film originali affollano la piattaforma di Jeff Bezos creata il 7 settembre del 2006. Vediamo quelle di Novembre 2021.

Amazon Video: le nuove serie tv del mese di Novembre 2021

Tante novità riguardano le serie tv ma su tutte, la più attesa riguarda il primo approccio di Carlo Verdone alla serialità. Eppure, c’è spazio per lo sport con la storia della Vecchia Signora All or Nothing: Juventus ma c’è anche il racconto di un adolescente transgender in Always Jane. I seguaci del mondo fantasy saranno affascinati e contenti di vedere La ruota del tempo e la terza stagione di Hannah.

Vita da Carlo su Amazon Prime Video: ecco, cosa aspettarsi

Una speciale riflessione va fatta sulla prima serie tv di Carlo Verdone. Stiamo parlando di Vita da Carlo, una serie comedy in 10 puntate. L’attore e regista romano interpreta se stesso in un’irresistibile vicenda comica in cui si intrecciano realtà e finzione. Carlo Verdone rivela aspetti inediti della sua personalità con un prorompente humour, regalando allo spettatore momenti esilaranti.

Una nuova avventura creativa ed un linguaggio moderno per un’icona del cinema che, grazie ad Amazon Prime Video, racconterà ad un pubblico internazionale una storia tutta italiana ma fatta di sentimenti ed emozioni che sono universali.

Vita da Carlo è stata scritta, diretta e interpretata da Verdone. E’ interamente ambientata a Roma. Il prodotto è made in Filmauro di Luigi e Aurelio De Laurentiis. Accanto a Carlo Verdone nel cast ci sono: Max Tortora, Anita Caprioli, Monica Guerritore, Antonio Bannò, Caterina De Angelis, Filippo Contri e numerosi famosi personaggi nel ruolo di guest star.

Di seguito, l’elenco con le date delle nuove serie tv di Amazon Prime Video

Dal 1 novembre 2021:

50/50

Alien

Alien 3

Alien vs Predator

Alien resurrection

Alpha dog

American killer

L’attimo fuggente

Eragon

Fantastic Mr. Fox

Gnomeo e Giulietta

In time

Jane Eyre

Nato il quattro luglio

I figli degli uomini

Crazy, stupid love

Johnny English

Mrs. Doubtfire

L’amore secondo Dan

Predator 2

Rushmore

Chi ha incastrato Roger Rabbit

The Lucy show

The Roy Rogers show

Dal 5 novembre 2021:

The electrical life of Louis Wain

Vita da Carlo

Dal 12 novembre 2021:

Mayor Pete

Ben: respira

Dal 19 novembre 2021:

La ruota del tempo

Dal 24 novembre 2021: