Cr4 – La Repubblica delle Donne, il programma di Rete 4 condotto da Piero Chiambretti, si prepara a rifare capolino in tv dal prossimo mercoledì 27 novembre 2019. Ma quali saranno i primi ospiti della trasmissione? Con chi dovrà vedersela il conduttore – padrone di casa?

Amanda Lear ospite a Cr4 – La Repubblica delle Donne

Super guida tv è in grado di annunciare in anteprima il nome del super ospite della seconda puntata di Cr4 – La Repubblica delle Donne, trasmessa su Rete 4 a partire dalle ore 21.20 circa di mercoledì 4 dicembre 2019.

Salvo cambi di scaletta dell’ultimo minuto, infatti, in tale data a presenziare in trasmissione sarà Amanda Lear, attrice, cantante e musa di Salvator Dalì che ha da poco compiuto i suoi primi 80 anni di età.

Salvo cambiamenti, dunque, l’ospitata della Lear è prevista in studio e non in collegamento, in una puntata che ruoterà intorno al concetto di abbraccio. Ciascuna delle puntate, infatti, avrà come sfondo un argomento differente.

Ad anticipare l’attesa presenza dell’ex modella? Ci penseranno le Gemelle Kessler, mercoledì 27 novembre 2019 ospiti in trasmissione anche per un momento con Pippo Baudo.

Chi c’è nel cast di Cr4 – La repubblica delle donne

Annunciati i primi due ospiti di Cr4 – La repubblica delle donne, non resta che approfondire chi altro c’è nel cast del programma di Rete 4, che anche quest’anno torna in onda sulla rete minore di Mediaset dopo il precedente successo d’ascolti.

Le novità per Piero Chiambretti, infatti, non mancano. In questa nuova edizione, a “presiedere” la Repubblica delle Donne sarà Massimo Lopez, arruolato nel cast del programma insieme ad altre new entry:

Vittorio Feltri (con la sua Posta del cuore);

(con la sua Posta del cuore); Valeria Marini (nel ruolo di ex diva del Bagaglino);

(nel ruolo di ex diva del Bagaglino); Antonella Elia (opinionista all’opposto di Francesca Barra);

(opinionista all’opposto di Francesca Barra); Katia Follesa (novità comica del programma).

Confermati, per il resto, tutti i volti già visti in trasmissione: da Cristiano Malgioglio (vestito da uccello?) ad Alfonso Signorini, passando per Lory Del Santo, Iva Zanicchi, Rosalia Porcaro, Drusilla Foer, il Trio Appassionante e così via.