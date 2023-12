Amadeus questa sera conduce la serata finale di Sanremo Giovani 2023. Conosceremo infatti i nomi dei tre giovani che accederanno nella categoria “Big” di Sanremo 2024 e che si esibiranno sul palco del Teatro Ariston dal 6 al 10 febbraio 2024 durante la kermesse canora. Durante la serata Amadeus, accompagnato dai 27 big che prenderanno parte a Sanremo 2024, annuncerà i titoli della canzoni di Sanremo. In conferenza stampa, il direttore artistico e conduttore della kermesse canora ha parlato anche della possibilità di condurre un sesto Festival. Ecco di seguito le parole di Amadeus.

Sanremo 2024, Amadeus apre al sesto Festival

“Oggi non c’è ragazzo o ragazza che non segua il Festival di Sanremo (con il 98% delle donne), mentre quando sono arrivato era poco oltre il 30%. Questo fa ben sperare per il futuro”. Lo dice al Teatro del Casinò di Sanremo durante la conferenza stampa di presentazione di ‘Sanremo Giovani 2023’ il direttore artistico Amadeus, alla presenza del direttore e del vicedirettore Intrattenimento Prime Time Rai, Marcello Ciannamea e Federica Lentini e del sindaco di Sanremo Alberto Biancheri.

“Il livello di quest’anno è eccelso: tutti e 12 hanno gradissimo talento e tutte le loro canzoni sono belle – dice Amadeus – se puntassi su tre qualsiasi di loro sarei tranquillo. Purtroppo questa sera si dovrà fare una scelta”. Poi rivela che “stasera ci saranno Big Mama e Maninni, due che lo scorso anno non vinsero le selezioni e quest’anno li ho portati direttamente al Festival tra i ‘big’ perché non è necessario passare ‘Sanremo Giovani’ per andare poi tra i ‘big’ – aggiunge – raccomando a tutti di prendere questa serata come qualcosa che vi arricchisce, comunque vada”.

Le nuove regole

“Ho deciso di partire tutti insieme dalla prima sera in modo che in tutte le radio ci sarà un ascolto di tutti e 30 i brani. Poi nella seconda serata con Giorgia e nella terza serata con Teresa Mannino era giusto che fossero i cantanti in gara a presentare i brani”.

Riguardo alle serate del festival, il direttore artistico e conduttore spiega: “Non daremo la classifica per ragioni di tempo e per tenere una suspense così nessuno saprà la vera posizione dei brani in gara. Daremo comunque la top 10 la prima sera. La seconda e terza sera daremo le rispettive top 5. Venerdì con le cover daremo di nuovo la top 10. La serata finale daremo infine la classifica dicendo che potrà essere rivoluzionata con il televoto”, conclude.

Un sesto Festival?

“Un sesto Festival? Ho detto che questo sarà l’ultimo. Io direi godiamoci questo festival. Facciamo in modo che questo riesca bene e poi ne parleremo”. Così Amadeus ha risposto, a chi gli chiedeva se accetterà la proposta della Rai di non fermarsi al quinto festival. “Prima facciamo bene questo, che sennò magari non me lo chiedono più”, ha ironizzato il conduttore e direttore artistico.