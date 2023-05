C’è chi scrive meravigliato che il successo di Amadeus è incredibile. Quando si hanno capacità e bravura dalla propria parte, un successo come quello che sta ottenendo il conduttore del Festival di Sanremo e di Affari Tuoi, programma ormai diventato cult, tornato da poco in onda su Rai 1, non è affatto incredibile e non deve farci meravigliare alla vista dei dati forniti da Auditel, del risultato in termini di ascolti tv che il programma ha ottenuto con la puntata andata in onda ieri.

Amadeus, dati Auditel e ascolti tv record per Affari Tuoi

Questa mattina, i dati Auditel in merito agli ascolti tv della puntata andata in onda ieri, lunedì 8 maggio 2023, di Affari Tuoi, tornato con la conduzione di Amadeus, superano le aspettative di molti. Ieri la trasmissione ha messo a segno un nuovo record in valori assoluti, sopra i 5 milioni di telespettatori. Per la precisione 5.033.000 con uno share del 24,30%. Il pubblico ama Affari Tuoi, ma soprattutto, e questo è un dato di fatto, ama Amadeus.

Amadeus ridimensionato a Sanremo 2024?

Quello che risulta essere incredibile, non è il dato in merito agli ascolti tv dei programmi condotti da Amadeus, quello che deve farci meravigliare è: che dopo il successo in termini di ascolti tv ed introiti pubblicitari senza precedenti dei Festival di Sanremo degli ultimi anni firmati da Amadeus, in qualità di direttore artistico e conduttore, dopo il successo del concerto di Capodanno, e dei numeri ottenuti da programmi come I soliti Ignoti, e ora da Affari Tuoi, c’è chi, a quanto pare dagli ultimi rumors circolati, stia pensando di voler ridurre la sua libertà di operare in vista del Festival di Sanremo 2024, togliendogli la direzione artistica della kermesse canora.

I numeri premiano Amadeus suturi i fronti

Le voci su Amadeus conduttore di Sanremo 2024 sì, direttore artistico no, è pura fanta tv. I numeri parlano: ascolti ottimi, record raccolta pubblicitaria durante il Festival di Sanremo, decine di certificazioni. Basti pensare che sotto la sua direzione artistica sono stati lanciati i Måneskin, la band più forte del momento a livello internazionale e che hanno riportato con la loro vittoria l’Eurovision Song Contest in Italia. Chiedergli un passo di lato, o addirittura un passo indietro, con tanto di contratto già firmato, sarebbe assurdo.

Ormai guardando i dati Auditel, il numero 5 davanti nei valori assoluti non lo mette più nessuno, nemmeno i Tg nazionali. Successone di Affari Tuoi oltre ogni previsione, considerando che nel 2017 fu chiuso proprio per bassi ascolti, ha una sola motivazione: qui si è vista la mano di Amadeus come per il Festival di Sanremo.