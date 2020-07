Ama Sanremo 2020 dal 29 ottobre in seconda serata su Rai 1. Stando ai rumors è questa la data ufficiale (anche se alcuni parlano del 22 ottobre) quindi una settimana prima. Il programma condotto da Amadeus ci traghetterà verso Sanremo 2021, anche se sarà trasmesso (per la prima volta) a Marzo 2021. Ama Sanremo, ha lo scopo di far conoscere e poi selezionare i giovani di Sanremo, e sarà trasmesso alle 22.45 su Rai 1.

Ama Sanremo al via dal 22 o 29 ottobre su Rai 1, con Amadeus

Qualche giorno fa dal profilo Instagram di Giovanna Civitillo e Amadeus, si vede l’amato conduttore siciliano fare un salto in edicola per comprare Sorrisi e Canzoni Tv di martedì scorso. Nel settimanale, che lo ritrae in copertina, un sorridente Amadeus dà l’appuntamento al pubblico di Rai 1 per fine ottobre per il programma Ama Sanremo, dove saranno selezionati i Giovani che poi parteciperanno a Sanremo 2021.

«Ma allora farai Sanremo?» – chiede Giovanna Civitillo al marito Amadeus – «Se lo dice Sorrisi allora lo faccio davvero!» ride lui.

Le parole di Amadeus a tal proposito

In ogni puntata si esibiranno quattro artisti e ci sarà una giuria di tre personaggi televisivi che, assieme alla commissione musicale da me presieduta e al televoto, stilerà una classifica: passano i primi de di ogni puntata. Sarà un programma con un’atmosfera informale, da club, dove i ragazzi saranno al centro dell’attenzione.

Ama Sanremo da ottobre in seconda serata su Rai 1

Il programma dà l’accesso a Sanremo Giovani e sarà composto da cinque puntate, nelle quali 20 giovani artisti, in diretta da Roma si sfideranno per conquistare i 10 posti in palio per la serata evento del 17 dicembre.

Ma chi sono i cantanti che si sfideranno su palco?

Ancora non sono stati annunciati ma sappiamo che il limite di età massimo per partecipare è stato fissato a 33 anni. Prima invece si era detto 30 anni, ma il conduttore evidentemente ci ha ripensato allungando il limite di età di 3 anni.

Ama Sanremo 2020 – Giuria

Nemmeno i nomi dei giurati sono stati resi noti, così come la commissione musicale che deciderà le sorti dei ragazzi che vi partecipano. Sappiamo solo il giorno di messa in onda che è fissato al giovedì (probabilmente il 22 o il 29 ottobre) subito dopo la fiction di grande successo Doc –nelle tue mani, con uno straordinario Luca Argentero.

La fiction campione di ascolti andrà in onda con la seconda stagione e sarà sicuramente un ottimo traino per il programma di Amadeus, che ricordiamolo verrà trasmesso in seconda serata sull’ammiraglia Rai.