Si avvicina la stagione estiva e come ogni anno torna Alvaro Soler con una nuova hit dal titolo ‘Muero‘. Il brano, che uscirà in digitale il 5 Maggio 2023, mostra il cantante in una nuova veste. Cambia infatti lo stile di Alvaro Soler che ora propone una produzione moderna ed elegante con la presenza di elementi sonori eclettici come una chitarra groovy. Un brano che facilmente sentiremo in discoteca perché invita a ballare anche grazie a sonorità pop latine. Vediamo insieme di cosa parla e come è stato presentato dal cantante.

Alvero Soler, esce il nuovo singolo ‘Muero’

‘Muero‘ in italiano si traduce con muoio ma in spagnolo è inteso come ‘non vedo l’ora‘. Il singolo parla d’amore e della voglia che ha una persona di conoscerne un’altra. ‘Muero’ infatti raccoglie le sensazioni positive che avvertiamo quando incontriamo qualcuno che ci piace e vogliamo saperne di più.

Il brano è stato realizzato tra Barcellona e Los Angeles, in collaborazione con il produttore svedese Jakke Erixson noto per aver prodotto tra gli altri Christina Aguilera, RedOne e Ava Max.

Chi è il cantautore spagnolo

Alvaro Soler nasce a Barcellona il 9 giugno del 1991. Tra le sue hit ricordiamo ‘El mismo sol‘ e ‘Sofia‘, grandi successi estivi del 2015 e del 2016. Ci riprova nel 2018 con il suo secondo album dal titolo ‘Mar de colores‘ che contiene i brani ‘La cintura‘ e ‘Ella‘. Dopo un lungo periodo di pausa, nel 2021 esce il suo terzo album ‘Magia‘ che presentò anche in una puntata di Verissimo.

Ora Alvaro Soler è pronto a lanciare ‘Muero‘ con una nuova consapevolezza di sé:

“Mi sono concentrato solo su me stesso e ho iniziato a scrivere di più, come facevo prima. Da solo, al pianoforte, con un foglio bianco davanti a me. Una situazione molto intima in cui ho potuto lasciarmi andare completamente. E la musica mi ha abbracciato!. Mi sono concesso tutta la libertà di sperimentare e di uscire dalla mia comfort zone. Penso che attraverso questo nuovo modo di lavorare ho anche costruito un nuovo rapporto con me stesso. Un rapporto che mi è mancato negli ultimi anni”.