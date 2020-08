Dagli ideatori di Le ragazze del centralino e Grand Hotel, arriva Alto Mar 3, terzo e ultimo capitolo della serie mystery drama spagnola, disponibile dal 7 agosto. La storia è ambientata negli anni Quaranta e inizia quando le sorelle Eva e Carolina sono in viaggio su una nave dall’Europa all’America, allo scopo di cercare un futuro migliore. Le loro strade si incontrano con l’ufficiale Nicolás Vázquez. Una volta a bordo, il mistero si infittisce quando viene ritrovato il cadavere di una donna, che non è nella lista dei passeggeri e di cui nessuno si ricorda. Dopo aver debuttato il 24 maggio 2019 su Netflix a livello internazionale, Alta mar è diventata una delle produzioni più interessanti della penisola iberica. La piattaforma ha confermato che la terza stagione, composta da otto episodi come le precedenti, sarebbe stata anche quella conclusiva.

Alta mar 3: la trama dell’ultima stagione

Dopo gli eventi della seconda stagione, le sorelle Villanueva saranno coinvolte in un nuovo mistero. La Bárbara de Braganza arriva finalmente a destinazione a Rio de Janeiro dopo un lunghissimo viaggio, ma emerge un nuovo caso. Spetterà alle sorelle Villanueva trovare e fermare uno scienziato che porta con sé un letale segreto a bordo. Eva e Carolina si imbarcheranno in una nuova avventura, stavolta sotto mentite spoglie, per un’ultima stagione ad alta tensione e spionaggio.

Alta Mar 3 su Netflix: il cast e i personaggi

Nel cast di Alta Mar 3 ritroviamo Ivana Baquero nel ruolo di Eva Villanueva, una giovane e curiosa scrittrice; Alejandra Onieva è Carolina Villanueva, la timida sorella maggiore di Eva; Jon Kortajarena è Nicolás Vázquez, l’ufficiale di bordo della Bárbara de Braganza, che aiuta Eva con le indagini; Eloy Azorín è Fernando Fábregas, fidanzato di Carolina e proprietario della nave; Manuela Vellés interpreta Luisa Castro Bermúdez / Sofía Plazaola; Chiqui Fernández interpreta Francisca de García; Begoña Vargas è Verónica de García, la riservata figlia di Francisca che si lascia coinvolgere in un triangolo amoroso; José Sacristán è Pedro Villanueva, zio di Eva e Carolina; Natalia Rodríguez è Natalia Fábregas, sorella di Fernando; Antonio Durán è il Detective Varela, capo della sicurezza della nave; Tamar Novas è Sebastián de la Cuesta, un ricco playboy; Ignacio Montes è Dimas Gómez; Eduardo Blanco è il capitano Santiago Aguirre; e Pepe Ocio nel ruolo del dottor Rojas.