AlRawabi School for Girls su Netflix: trama e cast della serie tv

Dalla Giordania arriva la seconda produzione in lingua: AlRawabi School for Girls, serie tv al debutto su Netflix. Prodotta da Filmizion Productions per conto di Netflix, è composta da sei parti ed è stata tradotta in 32 lingue e 190 paesi, e doppiata in più di 9 lingue, tra cui inglese, spagnolo, francese, tedesco e turco. Annunciata nel 2019, AlRawabi School for Girls è la seconda serie originale giordana di Netflix dopo Jinn e rappresenta un grande investimento per la regione che ha firmato una partnership esclusiva con Netflix e con lo studio di animazione saudita Myrkott per produrre spettacoli e film incentrati sull’Arabia Saudita. La serie tv è disponibile sulla piattaforma dal 12 agosto.

AlRawabi School for Girls: la trama della serie tv

AlRawabi School è una rinomata scuola giordana per sole ragazze. Anche se dall’esterno può sembrare un istituto ambito da tutte le adolescenti, al suo interno, le cose sono ben diverse. Quando Mariam viene continuamente vittima di attacchi di bullismo da parte di alcune sue coetanee, la giovane decide di creare un gruppo di emarginate che, come lei, hanno subito le stesse cose, al fine di condividere ciascuna le proprie esperienze. Un giorno, stanche di venir oppresse, decidono di vendicarsi e pianificano un rischioso attacco di rappresaglia contro chi le ha aggredite. Lo scopo comune è semplice: esporle a tutta la scuola per ciò che sono, e infine rispedirle a casa.

Tuttavia, le ragazze non hanno tenuto conto di una cosa: ognuno di noi possiede due lati, uno buono e uno cattivo. E così accade che l’intera situazione, inizialmente un’innocente vendetta, si aggravi e diventi molto più dark, imprevedibile e impossibile da controllare.

AlRawabi School for Girls su Netflix: il cast e i personaggi

Nel cast della serie tv, tutte attrici giovanissime di origini arabe: Andria Tayeh nel ruolo di Mariam, la protagonista della storia; Rakeen Sa’ad è Noaf; Noor Taher interpreta Layan; Yara Mustafa interpreta Dina; Joanna Arida è Rania; Salsabiela è Roqayya. Compongono il cast anche Nadera Emran e Reem Saadeh in ruoli non ancora specificati.