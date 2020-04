Alice e Marcopolo si uniscono e diventano ALMA TV, il nuovo canale ideato e pensato per raccontare ai telespettatori tutto il meglio dell’Italia. Un nuovo canale è pronto ad approdare nel già ricco e variegato palinsesto televisivo, anche se ALMA TV si presenta come un unicum. Scopriamo perchè.

ALMA TV: Alice e Marco Polo insieme dal 1 maggio sul canale 65

Mancano pochissimi giorni e finalmente ALMA TV sarà realtà. Il giorno 1 maggio 2020, infatti, debutta sul canale 65 del DTT il nuovissimo canale televisivo appartenente al gruppo multimediale Alma Media. Si tratta di un canale del tutto nuovo nato dalla fusione di Alice e Marco Polo, i due storici canali appartenenti al gruppo Alma Media che da diversi mesi si erano spostati sul canale ReteCapri con non pochi problemi di copertura. Quale occasione migliore quindi che unire due dei canali più amati e seguiti dal pubblico? ALMA TV è nata proprio così dalla fusione dei due storici canali.

Alice e Marco Polo insieme, più vicini nella numerazione, più vicini a voi. Dal 1 maggio Alice e Marco Polo insieme su ALMA TV per raccontare il meglio dell’Italia

si legge nel video – comunicato stampa che lancia la partenza di questo canale tutto nuovo. A differenze delle altre reti però ALMA TV non ha una sua linea editoriale, visto che trasmetterà i migliori programmi di Alice e Marcopolo.

ALMA TV: la bellezza dell’Italia, ma anche nuovi format

Ad annunciare il nuovo canale è stato anche Andrea Baracco, amministratore delegato di Alma Media, che ha confermato la nascita di ALMA TV per il giorno 1 maggio 2020 grazie anche alla collaborazione con Mediacom di Giovanni Sciscione.

Per le prime settimane di programmazione, i telespettatori di ALMA TV potranno vedere alcuni dei migliori programmi trasmessi sia su Alice Tv che su Marcopolo, trasmissioni per lo più dedicate alla bellezza e al forza del nostro meraviglioso Paese. Non mancheranno però nuovi format come “Pillole di Sapori” condotto da Vassiliki Tziveli.

Si tratta di un programma che vedrà chef e personaggi famosi del mondo della tv e dello sport cimentarsi nella preparazione di piatti raccontando anche alcuni ricordi della loro vita. Tra i nuovi programmi segnaliamo anche “Bekér on tour” con Fabrizio Nonis che si occuperà di raccontare l’arte della macelleria e come abbinare al meglio alcuni piatti.