Agosto, tempo di viaggi e vacanze… Sono in molti gli appassionati della famosa soap spagnola che vorrebbero trascorrere qualche giorno nei luoghi che hanno fatto da sfondo alle tantissime vicende della famiglia Montenegro. Coloro che sognano di trascorrere un soggiorno nel paesino rurale immaginato da Aurora Guerra per la trama della sua opera però potrebbero rimanere delusi: in realtà Puente Viejo non esiste.

Tuttavia non si tratta di uno scenario ricreato in studio ed il set su cui è ambientato El Segreto de Puente Viejo esiste davvero, solo che non è tutto all’interno di un unico villaggio ma sparso in diversi punti della Spagna. Molte delle location più famose si trovano nei dintorni di Madrid, lungo percorsi lontani dal turismo di massa, ma che hanno fatto sognare ogni giorno milioni di fans de Il Segreto. Scopriamoli insieme.

La Casona dei Montenegro: dov’è la residenza di Donna Francisca

La location dove inizia la storia, quella villa con un laghetto sul davanti, che ha fatto da sfondo al matrimonio tra Pepa e Tristan e, negli episodi più recenti è stata prima residenza di Donna Francisca e Raimundo e poi di Isabel De Los Vivos, si trova in realtà ad El Escorial, paesino a 60 Km da Madrid.

La residenza, costruita all’interno di un parco nella seconda metà del 1500 per il re Filippo II, è conosciuta con il nome di La Fresneda. Il parco è oggi utilizzato per location ed eventi speciali ed è luogo particolarmente ambito per coloro che sognano un matrimonio sulle rive di quel laghetto dove tanti anni fa Pepa e Tristan pronunciarono il loro sì.

Adesso che abbiamo scoperto dove si trova la Villa di Donna Francisca incamminiamoci alla ricerca delle terre dei Montenegro. Queste non si trovano vicino al parco e per poter calpestare i sentieri percorsi dalla Dark Lady è necessario recarsi a Torremocha de Jarama, un piccolo paesino a 70 Km dalla capitale spagnola.

Torrejòn de Ardoz: il palazzo di Pepa e Tristan

Tutti coloro che sono stati affascinati dalla storia ideata da Aurora Guerra fin dai suoi esordi (ma anche chi ha cominciato a seguirla in tempi più recenti, visto che per il momento Canale5 ripropone le primissime puntate de Il Segreto) non potranno mai dimenticare gli scenari che hanno fatto da sfondo all‘amore intenso tra Pepa e Tristan.

Molte delle loro vicende si sono svolte al Jaral, che nella realtà è il Palazzo rurale di Torrejòn de Ardoz. Questa antica residenza si trova a circa 25 Km da Madrid, in un piccolo Comune di circa 130.000 abitanti.

Alla scoperta della chiesetta di Puente Viejo

Con un’ora di viaggio in auto è poi possibile raggiungere un’altra location famosa ed amata da tutti i fans de Il Segreto. Si tratta dell’Ermita de Navahonda, ovvero la chiesetta di Puente Viejo.

Qui si è celebrato il matrimonio tra Alfonso ed Emilia e sempre in questa piccola chiesa Gonzalo ha ricevuto la sua ordinazione dal mentore, quando ha deciso di rinunciare per sempre a Maria.

Vi sono poi tante altre location che hanno fatto da ambientazione a molte scene e vicende de Il Segreto, alcune della quali si trovano nei pressi di Barcellona (come La Munia, città di Nicolas). Sicuramente per andare alla scoperta dei luoghi in cui è stato ambientato El Segreto de Puente Viejo bisogna faticare un po’.

Per il momento, anche se non possiamo recarci ancora fisicamente in quei luoghi a causa delle restrizioni imposte dall’emergenza Covid-19, possiamo però continuare a sognare tra le tante appassionanti vicende che Canale5 ci propone ogni giorno. Qui potete rivedere tutte le puntate de Il Segreto in replica streaming.