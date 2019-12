All together now torna su Canale 5 e si sposta al giovedì sera. Il programma condotto da Michelle Hunziker, infatti, andrà in onda il giovedì a partire dalla seconda puntata del 12 dicembre 2019 e fino alla finale, per ora prevista in programmazione per la data del 2 gennaio 2020. Ecco il video Mediaset col nuovo promo che dà appuntamento a giovedì prossimo.