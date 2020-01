Tutto pronto per la finale di All Together Now 2, il game show musicale condotto con grandissimo da successo con Michelle Hunziker con la complicità di J-Ax nel ruolo di “capo” del muro umano. Ecco gli ospiti e le anticipazioni della finale di questa sera, giovedì 2 gennaio 2020.

All together now, la finale: ecco le anticipazioni

Giovedì 2 gennaio 2020 alle ore 21.20 appuntamento con la finale di All Together now, il programma condotto da Michelle Hunziker tramesso nella prima serata di Canale 5. Una puntata che si preannuncia assolutamente imperdibile visto che scopriremo il nome del vincitore della seconda edizione del game show musicale. Ricordiamo che a vincere la prima edizione è stato Gregorio Rega.

A contendersi la vittoria finale sono 12 concorrenti: Carmine Cirillo, Nicola Gargaglia, Giovanni Saccà, Giuliana Danzé, Gaia Di Fusco, Federico Martello a cui vanno ad aggiungersi i sette talenti ammessi automaticamente alla finalissima avendo conquistato quota 100 del muro umano. Si tratta di: Rosetta Falzone, Matteo Mastracco, Arianna Cleri, Domenico Prezioso, Sonia Mosca, Lorieshen Umali ed Enrico Bernardo. Chi vincerà?

All together now 2, ospiti di giovedì 2 gennaio 2020

La finale di All Together Now vedrà la partecipazione di grandi nomi dello spettacolo italiano. A cominciare ad Gigi D’Alessio reduce dal grande successo di “20 anni che siamo italiani”, lo show co-condotto con Vanessa Incontrada su Rai1 e dalla notte de “L’ Anno che verrà” di Raiuno. Il cantautore napoletano delizierà il pubblico in studio e da casa con un medley dei suoi più grandi successi.

Ospite anche Dodi Battaglia dei Pooh che porterà in scena un medley delle sue canzoni da solista e portate al successo con la band. Poi è la volta di Vittorio Grigolo, il tenore ex coach di Amici di Maria De Filippi che si cimenterà in un medley di successi dei Queen. Infine ad esibirsi ci sarà anche la padrona di casa Michelle Hunziker che riproporrà ai telespettatori la sua nuova canzone “Ciapet”. A completare il cast di ospiti Ariadna Romero e Youma Diakite.