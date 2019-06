Special guest, stasera in giuria, ad All together now. Iva Zanicchi, infatti, torna nel muro tra i giudici e affianca nuovamente il giovane Luca Valenti. Il risultato? Altre gag di certo non mancano, con la cantante che mette di nuovo nel mirino l’ex volto di Amici (“Stai zitto”, gli dice per scherzare). Qui il video Mediaset con l’esilarante momento, tratto dalla semifinale di questo giovedì 13 giugno 2019.