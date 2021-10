Nella prima puntata di All Together Now, in onda questa sera 31 ottobre 2021, il secondo concorrente a esibirsi è Giovanni Arichetta 27 anni, originario di Reggio Calabria ma vive a Torino. Giovanni ha scelto per la sua prima esibizione il brano “Tutto questo sei tu“. Il Muro da un voto di 61 punti che arriva a 62 grazie alla giuria. Ecco i video Meidaset.