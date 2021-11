Ieri sera, domenica 14 novembre 2021, è andata in onda la terza puntata di All Together Now 2021, lo show musicale di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker. I quattro giudici: J-Ax, Rita Pavone, Francesco Renga e Anna Tatangelo, e il Muro Umano, composto da 100 personaggi tra cantanti, esperti del mondo della musica e volti noti dello spettacolo, hanno commentato e votato le esibizioni dei 12 aspiranti cantanti rimasti in gara.

All Together Now 2021: terza puntata sabato 14 novembre

Durante la terza puntata di All Together Now 2021 i 12 cantanti rimasti in gara si sono esibiti su celebri brani italiani ed internazionali. Una serata caratterizzata dall’assegnazione di pochi “100 punti”. A ricevere i “100 punti” per volere della giuria o del muro sono: Vincenzo Cantiello e Giacomo Voli. Ecco chi si è esibito, il brano ed il punteggio ricevuto durante la terza serata.

I cantanti della prima manche

Durante la prima manche della terza puntata di All Together Now 2021 si sono esibiti:

Michelangelo Falcone con il brano “Dov’è” riceve 83 punti;

con il brano “Dov’è” riceve 83 punti; Matteo Stranieri con il brano “Always” riceve 47 punti;

con il brano “Always” riceve 47 punti; Carola Campagna con il brano “La tua ragazza sempre” riceve 65 punti;

con il brano “La tua ragazza sempre” riceve 65 punti; Michelle Perera con il brano “One night only” riceve 97 punti;

con il brano “One night only” riceve 97 punti; Gaetano Schettini con il brano “Chiamami ancora amore” riceve 75 punti;

con il brano “Chiamami ancora amore” riceve 75 punti; Giovanni Arichetta con il brano “Non vivo più senza te” riceve 37 punti.

Allo spareggio è andato Giovanni Arichetta

I cantanti della seconda manche

Durante la seconda manche della terza puntata di All Together Now 2021 si sono esibiti:

Vincenzo Cantiello con il brano “Rise like a phoenix” riceve 100 punti;

con il brano “Rise like a phoenix” riceve 100 punti; Jalisse Bascià con il brano “Le tasche piene di sassi” riceve 82 punti;

con il brano “Le tasche piene di sassi” riceve 82 punti; Giacomo Voli con il brano “Eye of the tiger” riceve 100 punti grazie a Rita Pavone;

con il brano “Eye of the tiger” riceve 100 punti grazie a Rita Pavone; Gloria Tumbarello con il brano “Io fra Tanti” riceve 45 punti;

con il brano “Io fra Tanti” riceve 45 punti; Samir Abass con il brano “Ma stasera” riceve 65 punti;

con il brano “Ma stasera” riceve 65 punti; Carlotta Loretucci con il brano “La notte” riceve 99 punti.

Allo spareggio è andata Gloria Tumbarello.

L’eliminato, lo spareggio: Giovanni Arichetta – Gloria Tumbarello.

Lo spareggio ha visto protagonisti i due giovani aspiranti cantanti che hanno ricevuto meno punti, vale a dire: Giovanni Arichetta e Gloria Tumbarello. Dopo l’esibizione di Giovanni Arichetta sulle note di “Troppo Buono”, è stata la volta di Gloria Tumbarello che si è esibita sulle note di “Meraviglioso amore mio”. Francesco Renga, Anna Tatangelo e Rita Pavone votano per Gloria, J-AX invece vota per Giovanni ma, a passare il turno ieri sera è stata Gloria. Giovanni Arichetta è il terzo eliminato. Il voto del Muro era per Giovanni. Ecco i video Mediaset con le esibizioni e il verdetto.