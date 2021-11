Ieri sera su Canale 5 è andata in onda la seconda puntata di All Together Now 2021, lo show musicale condotto da Michelle Hunziker. Ad affrontare il giudizio della giuria vip composta da: J-Ax, Rita Pavone, Francesco Renga e Anna Tatangelo, e al cospetto del Muro Umano, composto da 100 personaggi tra cantanti, esperti del mondo della musica e volti noti dello spettacolo, si sono esibiti 13 aspiranti cantanti rimasti in gara.

All Together Now 2021: seconda puntata tra polemiche e scontri

Durante la seconda puntata di All Together Now 2021 sono 13 i cantanti rimasti in gara che si esibiscono su celebri brani italiani ed internazionali. Una serata caratterizzata dall’assegnazione di diversi “massimi punteggi”. A ricevere i 100 punti per volere della giuria o del muro sono: Michelle Perera, Giacomo Voli, Vincenzo Cantiello, Carola Campagna e Gloria Tumbarello.

Una serata quella andata in onda ieri caratterizzata anche da alcune polemiche, come quella legata a Michelle Perera e al sul discorso della body positivity. L’argomento ha scatenato uno “scontro” con la componente del muro Micol Ronchi. Sulla questione è intervenuta anche Rita Pavone: “È una vita che mi sento dare da tanti “quella nana” e allora io mi dico sempre: quella nana ha venduto più di 50 milioni di dischi figurati se fossi stata alta un metro e 74″.

Dopo alcune esibizioni ecco che scoppia un’altra polemica. Questa volta lo scontro coinvolge il concorrente Giovanni Arichetta, Le Donatella e la giuria composta da: J-Ax, Rita Pavone, Francesco Renga e Anna Tatangelo. Pareri discordanti e giudizio un po’ prevenuto da parte delle Donatella a causa di un precedente scontro avvenuto la scorsa puntata.

L’eliminato, lo spareggio: Priscilla Cattaneo – Giovanni Arichetta

Allo spareggio sono andati Priscilla Cattaneo e Giovanni Arichetta. Dopo l’esibizione di Priscilla Cattaneo sulle note di “Tikibombom”, Giovanni Arichetta si è esibito sulle note di “Vieni da me”.

La giuria formata da: J-Ax, Rita Pavone, Francesco Renga e Anna Tatangelo, non è riuscita a raggiungere la maggioranza per decretare l’eliminato della seconda puntata. A questo punto, come da regolamento, la decisione passa al Muro. A passare il turno è Giovanni con 55 voti rispetto a Priscilla che ne ottiene solo 28. Ecco i video Mediaset