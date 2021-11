La quarta puntata di All Together Now 2021 è andata in onda ieri sera, domenica 21 novembre 2021. Lo show musicale condotto da Michelle Hunziker in onda in prima serata su Canale 5 vede la giuria composta da: J-Ax, Rita Pavone, Francesco Renga e Anna Tatangelo, insieme al Muro Umano, composto da 100 personaggi noti, commentare e votare le esibizioni degli 11 aspiranti cantanti ancora in gara.

All Together Now 2021: la quarta puntata andata in onda domenica 21 novembre

Durante la quarta puntata di All Together Now 2021 gli 11 cantanti rimasti in gara si sono esibiti su celebri brani italiani ed internazionali. Una serata caratterizzata dall’assegnazione dei “100 punti” solo dalla giuria e non dal Muro. A ricevere i “100 punti” per volere della giuria sono: Carola Campagna, Michelangelo Falcone, Vincenzo Cantiello e Michelle Perera. Ecco chi si è esibito, il brano ed il punteggio ricevuto durante la quarta serata.

I cantanti della prima manche

Durante la prima manche della quarta puntata di All Together Now 2021 si sono esibiti:

Gaetano Schettini con il brano "Fai Rumore" riceve 70 punti;

Michelangelo Falcone con il brano "In mezzo a questo inverno" riceve 100 intoccabile grazie a Anna Tatangelo;

Matteo Stranieri con il brano "Tappeto di Fragole" riceve 55 punti.

Allo spareggio è andato Matteo Stranieri.

I cantanti della seconda manche

Durante la seconda manche della quarta puntata di All Together Now 2021 si sono esibiti:

Michelle Perera con il brano "Per dire di no" riceve 100 punti;

Samir Abass con il brano "L'essenziale" riceve 85 punti;

Giacomo Voli con il brano "I Don't Want to Miss a Thing " riceve 00 punti.

Allo spareggio è andata Carlotta Loretucci.

L’eliminato, lo spareggio: Matteo Stranieri – Carlotta Loretucci .

Lo spareggio ha visto sfidarsi i due concorrenti che hanno ricevuto meno punti. A contendersi il passaggio alla prossima puntata sono stati: Matteo Stranieri e Carlotta Loretucci. Dopo l’esibizione di Matteo Stranieri sulle note di “Un amore così grande”, si è esibita Carlotta sulle note di “Glicine”. Francesco Renga, Anna Tatangelo, Rita Pavone e J-AX votano per Carlotta che passa il turno e quindi accede di diritto alla quinta puntata. Matteo Stranieri è quindi il quarto eliminato. Il voto del Muro era per Carlotta. Ecco i video Mediaset con le esibizioni e il verdetto.