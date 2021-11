Ieri sera su Canale 5 è andata in onda la prima puntata di All Together Now 2021, lo show musicale condotto da Michelle Hunziker. Dinanzi alla giuria vip composta da: J-Ax, Rita Pavone, Francesco Renga e Anna Tatangelo, e al cospetto del Muro Umano, composto da 100 personaggi tra cantanti, esperti del mondo della musica e volti noti dello spettacolo, si sono esibiti 14 aspiranti cantanti.

All Together Now 2021: ordine di esibizione e titoli dei brani

I 14 aspiranti cantanti in gara a All Together Now 2021, scelgono di esibirsi su brani celebri della musica italiana ed internazionale. Ecco di seguito l’ordine di esibizione e i titoli dei brani eseguiti durante la prima puntata:

Carola Campagna (24 anni, di Carate Brianza – MI – vive a Monticello Brianza – LC), con il brano “Una finestra tra le stelle”

Giovanni Arichetta (27 anni, di Reggio Calabria, vive a Torino), con il brano "Tutto questo sei tu"

Michelle Perera (36 anni, di Roma), con il brano "Bad Girls"

Carlotta Loretucci (18 anni, di Pescara), con il brano "Una volta ancora"

Giacomo Voli (35 anni, di Correggio – RE -, vive a Borgo Virgilio – MN), con il brano "Somebody to love"

Gaetano Schettini (41 anni, di Terlizzi, vive a Bitonto – BA), con il brano "Human"

Michelangelo Falcone (21 anni, di La Spezia), con il brano "Girls like you"

Samir Abass (22 anni, di Como), con il brano "Earth song"

Priscilla Cattaneo (24 anni, originaria della Svizzera, vive a Milano) con il brano "Anche fragile "

Matteo Stranieri (21 anni, di Lavagna, vive a Chiavari – GE), con il brano "Grande Amore"

Jalisse Bascià (25 anni, di San Cesario – LE – vive a Villabassa – BZ), con il brano "Stand by Me"

Vincenzo Cantiello (21 anni, di Napoli, vive a Sant'Arpino – CE), con il brano "Un milione di cose da dirti"

Gloria Tumbarello (18 anni, di Mazara del Vallo – TP), con il brano "Amare"

Alice Cignoni (18 anni, di Pisa), con il brano "Don't start now"

Lo spareggio

Allo spareggio sono andate Carlotta Loretucci e Alice Cignoni. Le due ragazze si esibiscono nuovamente con altri due brani di successo. Carlotta sulle note di “Back to black”, mentre Alice Cignoni si esibisce con “Mohicani”. A vincere tra le due è Carlotta Loretucci.

L’omaggio a Raffaella Carrà a All Together Now 2021