Michelle Hunziker è più carica che mai per All Together Now 2020. Il programma tornerà presto in onda. La bionda presentatrice, dopo Amici Celebrities, non si è riposata un secondo ed è già all’opera per mettere insieme una nuova squadra di talenti e giudici insieme a J-Ax. Ecco tutte le ultime news sul programma e sui personaggi che andranno a comporre il muro.

All Together Now 2020: casting, registrazioni e data di messa in onda

Come già vi avevamo detto i casting di All Together Now 2020 si sono tenuti lo scorso 19 e 20 ottobre a Cinecittà. Non sappiamo se durante tali provini siano emersi numerosi talenti pronti ad emozionare i telespettatori dell’ammiraglia Mediaset, ma ciò che è certo è come il programma stia prendendo sempre più forma.

Sono infatti già iniziate le riprese. Sì, avete capito bene. Tutti i protagonisti sono già in studio per registrare nuove ed entusiasmanti puntate all’insegna della buona musica e del divertimento. Cosa accadrà? Ecco questo è troppo presto per dirlo.

Basta guardare nelle Stories su Instagram di Michelle Hunziker per capire come la conduttrice sia più agguerrita che mai. Nelle ultime dodici ore, ad esempio, si è messa di impegno, anche mentre si trovava in macchina bloccata nel traffico, per imparare la canzone dell’estate dell’amico e compagno d’avventure J-Ax. Sì, proprio così. Avete capito bene. Michelle in macchina ha iniziato a fare rap sulle note di Ostia Lido. L’introduzione non è però affatto semplice soprattutto perché Ax spara parole a raffica e forse solo Paolo Bonolis riuscirebbe a stargli dietro. Ci sarà quindi un duetto? Dopo aver visto l’impegno con cui sta studiando la Hunziker ce lo auspichiamo.

Quando andrà in onda il programma? Anche questa domanda non può trovare per ora una risposta certa e definitiva. Sicuramente nel 2020. Difficile sapere, ad oggi, il periodo esatto. Tanti saranno i programmi che popoleranno i palinsesti Mediaset. Ci saranno i reality: dal GFVip al GF17, ci saranno i talent come Amici, ma anche le fiction.

All Together Now 2020: i personaggi del muro

Chi andrà a comporre il muro di 100 giurati che fa capo a J-Ax? Ebbene pare che molti personaggi già visti anno scorso siano stati riconfermati.

Di sicuro, perché lo ha confermato lei stessa, vedremo tornare la bravissima quanto irriverente Iva Zanicchi. Oltre a lei anche i produttori dei successi del momento ovvero Takagi e Kedra.

Poi? Nel muro ci sarà posto anche per Loredana Bertè. La cantante dai capelli blu, che è stata giudice speciale ad Amici, scatenando numerosissime polemiche, ha potuto consolidare il suo rapporto con Michelle Hunziker e pare pronta ad una nuova avventura televisiva. Ora, però, la Bertè è molto concentrata sull’andamento del film d’animazione di Halloween dove ha debuttato come doppiatrice.