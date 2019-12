All together now 2 ha avuto ufficialmente inizio. Il programma di Canale 5 è tornato in onda da stasera, mercoledì 4 dicembre 2019, con Michelle Hunziker che ha aperto la prima puntata della nuova edizione cantando alcuni brani degli Abba. Diretta dal maestro Beppe Vessicchio, infatti, la conduttrice ha intonato l’iniziale sigla insieme ai giudici posizionati nel Muro Umano. Ecco il video Mediaset col nuovo debutto della padrona di casa dopo la precedente esperienza ad Amici Celebrities.