Alketa Vejsiu è una cantante, presentatrice ed event planner di origini albanesi. Oggi, domenica 10 marzo 2024, la bella Alketa è apparsa in tv ospite di Mara Venier a Domenica In. L’artista però non è sconosciuta al grande pubblico di Rai1, infatti, solo pochi anni fa, precisamente nel 2020, la cantante è apparsa sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo, ospite di Amadeus. Scopriamo quindi qualcosa in più sull’artista ospite oggi a Domenica In, e cosa ha dichiarato durante il pomeriggio di Rai1.

Alketa Vejsiu a Domenica In: chi è la conduttrice albanese?

Fin da piccola Alketa Vejsiu, ospite questo pomeriggio nel salotto di Mara Venier a Domenica In, ha sempre sognato di lavorare nel mondo dello spettacolo. Nata a Tirana nel 1984, comincia ben presto a partecipare a concorsi e a festival per giovani talenti, vincendone la gran parte.

La conduttrice vive tra l’Albania e l’Italia, i figli sono nati a Firenze. «Nicole e Lionel sono albanesi ma anche italiani. Io sono diventata mamma a 23 anni. Loro due sono il progetto più grande mio e di mio marito. Hanno un senso di rispetto altissimo che oggi manca».

La conduttrice ringrazia Mara Venier: «Oggi sono in questa isola felice e spero di arrivare come te a fare la Domenica In albanese». Riguardando le immagini di quel Sanremo in cui Alketa è stata protagonista, lei dice: «Il momento più bello della mia vita. Mi spiace perché dopo Sanremo il Covid ha chiuso le strade e mi ha impedito di fare tanti progetti ora spero che la storia continuerà. Quel festival è stato molto importante per me, forse un giorno ritornerò». La Venier ironizza: «A Sanremo ci si può tornare sempre, c’è l’aria buona».

Carriera

Oggi, è una star affermata della televisione albanese, conducendo con successo programmi sul canale Tv Klan, spesso versioni locali di noti format italiani come C’è Posta per Te, Ballando con le stelle, X Factor e Chi ha incastrato Peter Pan?

Poliedrica fin da piccola a otto anni, quando ha iniziato a condurre una piccola trasmissione radiofonica. Il suo debutto in televisione è avvenuto a diciassette anni con la conduzione di “12 Dreams of a Summer Night”. Nonostante da quel momento il suo nome diventa conosciuto nel mondo dello spettacolo Alketa non trascura gli studi e si laurea in Economia Aziendale all’Università di Tirana, prima di passare ad occuparsi di marketing, fotografia e comunicazione per diverse aziende.

Il monologo a Sanremo 2020

La sua fama, nel 2020, supera i confini dell’Albania quando sale sul palco del Festival di Sanremo dopo aver ricevuto l’invito di Amadeus per la terza serata del Festival, insieme alla “collega” Georgina Rodriguez. «Sto piangendo dalla gioia!», ha scritto Alketa Vejsiu sul suo profilo Instagram una volta ricevuto l’invito di Amadeus. «È il giorno più felice della mia carriera! Grazie Albania. Grazie Italia. Che onore. Sanremo 2020, 70^ edizione».

La vita privata

Nel 2016 Alketa si è unita in matrimonio con Ardi Nelaj, un noto costruttore albanese. La coppia ha due figli: Nicole e Lionel. L’artista ha parlato solo una volta di suo marito, a Silvia Toffanin durante un’intervista a Verissimo. «Anche lui è arrivato come un immigrato sui barconi e poi è tornato in Albania per realizzare i suoi sogni. A Sanremo era in sala, era il punto di riferimento: mi ha detto “sapevo che saresti arrivata qui“. Per me è bellissimo avere un uomo che ti sostiene in quello che ti fa sentire libera». – Ha detto in quell’occasione.