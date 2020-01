MarcoPolo, Alice Tv, Casa Design Style e Pop Economy scomparsi dal digitale terrestre. A sorpresa alcuni dei canali dell’editore Alma Media sono improvvisamente spariti dal televisione. Tranquilli non è un problema del vostro apparecchio televisivo, ma semplicemente una sospensione dovuta ad un cambio di frequenze come ha comunicato lo stesso editore sui social.

MarcoPolo canale sparito dal DTT: ecco perchè

Da alcuni giorni diversi telespettatori avranno notato che quattro canali televisivi sono scomparsi dal digitale terrestre. Si tratta di Alice TV (canale 221), Marcopolo (canale 222), Casa Design Style (canale 223) e Pop Economy (canale 224), quattro canali del DTT che improvvisamente si sono spenti. Cosa è successo?

A rispondere alle tantissime richieste dei telespettatori l’editore Alma Media che ha precisato che questa improvvisa scomparsa del canali è legato ad un cambio di frequenze.

I quattro canali, infatti, sono scomparsi dal DTT lo scorso 7 gennaio 2020. Con loro sono state oscurate anche le dirette web dei rispettivi canali. Al momento non è possibile fare nulla per riavere questi quattro canali, nemmeno la risintoniziazione del canale visto che, come motivato dall’editore, il problema è legato alle frequenze.

Alma Media sui canali scomparsi: “riprenderanno il prima possibile”

Intanto l’editore Alma Media sui social ha condiviso un’immagine con tutti i loghi dei quattro canali scomparsi, senza però fare riferimento alla loro sospensione. Ad accompagnare l’immagine un messaggio destinato ai tantissimi telespettatori:

Cari telespettatori, i nostri Canali torneranno in onda il prima possibile. Stiamo cambiando le frequenze per adeguarci ai nuovi parametri di distribuzione. Ci scusiamo per l’interruzione.

Fino allo scorso 7 gennaio 2020, i quattro canali Alice TV (canale 221), Marcopolo (canale 222), Casa Design Style (canale 223) e Pop Economy (canale 224) erano fruibili sul DTT grazie al MUX TIMB 2 di Persidera. Va detto che altri canali, come TV2000 e Motor Trend, attivi sullo stesso identico canale, risultano ancora attivi e fruibili sul dtt.