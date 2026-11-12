Ali G: Who Iz I?, il ritorno del personaggio cult – Recensione

A ventiquattro anni di distanza da Ali G Indahouse (2002), Sacha Baron Cohen riporta sul grande schermo uno dei personaggi più irriverenti e controversi della propria carriera, al pari di quel Borat che tanta fortuna gli ha dato presso il grande pubblico. Con Ali G: Who Iz I? recupera un’icona della comicità britannica, con un film che costruisce la propria essenza sull’estraneità di un personaggio concepito alla fine degli anni Novanta rispetto a una società profondamente diversa da quella di allora.

Se ai tempi certe tematiche sporche e scomode venivano infatti affrontate meno apertamente nei contesti sociali, ci troviamo ormai in un’epoca nella quale l’appropriazione culturale, la questione identitaria e il politicamente corretto sono concetti opinabili, con la stessa libertà d’espressione quanto mai sotto attacco quotidiano. Per l’occasione Baron Cohen è quindi tornato a vestire i panni del rapper improvvisato di Staines, cercando di trovare un senso in un presente che di senso ne ha sempre meno.

Ali G is back – recensione

La trama cerca di ricollegarsi alla carriera del personaggio, così bruscamente interrotta ai tempi, con Ali G, improbabile rappresentante della cultura hip-hop, sparito dai riflettori da due decenni: ormai dimenticato quasi da tutti, è alle prese con evidenti difficoltà economiche. Inoltre Julie, la sua compagna di una vita, aspetta un bambino e vorrebbe che lui le chiedesse finalmente di sposarlo.

Un giorno, casualmente, il protagonista si imbatte in un vecchio fax e scopre un messaggio dell’HBO che gli proponeva un ricco contratto da oltre tre milioni di dollari per realizzare una terza stagione di Da Ali G Show. Ali decide di partire immediatamente per gli States insieme a Julie, convinto di poter tornare al successo, ma una volta giunto a Los Angeles scopre che la comunicazione risale ai primi anni Duemila e che l’accordo non è più valido. Ciò nonostante, nuovi progetti, ma anche nuove insidie, attendono la coppia.

Vero o falso?

Ci troviamo davanti a un’operazione che recupera le dinamiche del mockumentary e di quella comicità giocata sulla presenza di telecamere più o meno nascoste, al fine di mostrare senza filtri le brutture e le contraddizioni della società. L’ora e mezza di visione alterna così una cornice narrativa dichiaratamente fittizia a incontri con persone reali, spesso ignare di essere coinvolte in una rappresentazione comica. Il problema è che a tratti viene dato troppo per scontato e non si comprende bene quanto sia vero e quanto invece ricreato ad hoc, un difetto non di poco conto in una produzione che vorrebbe giocare molte delle sue carte sulla spontaneità dell’assunto.

Un ibrido che vorrebbe recuperare il metodo già utilizzato da Baron Cohen in Borat e soprattutto in Brüno, ma che trovava nelle disavventure del giornalista kazako un modello ben più riuscito. Qui la presunta storia di riscatto personale, con Ali che va alla ricerca delle proprie origini e una forzata nemesi che cerca di mettergli il bastone tra le ruote, perde ben presto di interesse, lasciando che il susseguirsi di gag e battute – con un ruolo importante affidato all’IA – si smarrisca in un ritratto sì amaro di ciò che si intende criticare, ma anche inevitabilmente gratuito.

Conclusioni finali

Un’operazione che punta tutto o quasi sulla provocazione, ma non sempre con la lucidità necessaria per renderla una satira effettivamente tagliente. Sacha Baron Cohen torna a uno dei suoi personaggi chiave dopo molti anni, ritrovandosi alle prese con una realtà che è già di per sé parodia e nella quale finisce paradossalmente per risultare più amalgamato che in passato.

Il meccanismo narrativo, a metà tra mockumentary e riprese di persone reali coinvolte inconsapevolmente nella messa in scena, si rivolge a un pubblico che conosce ormai le consolidate strategie dell’attore e quindi meno incline alla sorpresa, con qualche buona intuizione che viene ben presto sommersa da gag e battute che spaventano assai meno della società in cui viviamo.