Il promo iniziale di Grande Fratello Vip 4, quello con la voce di Maria Callas in sottofondo, sta scatenando la polemica. Ospite il 4 dicembre 2019 da Piero Chiambretti, Alfonso Signorini ha bollato così alcuni commenti che gli sarebbero arrivati (“Fallito, tornate a casa” e “Ancora tu? Basta!“, due delle frasi riportate ieri sera a La Repubblica delle Donne). “Mi hanno scambiato per Bettarini! Com’è possibile? Non lo so. Ho detto: scusate un secondo, io mi deprimo per ‘sta storia. Poi, Andrea Palazzo, capo progetto del Grande Fratello, mi fa: ‘Guarda che Bettarini è un gran figo, dovresti essere contento’. Allora mi son messo il cuore in pace” le parole del futuro conduttore del reality di Canale 5. Ecco il video Mediaset con le dichiarazioni estratte dalla puntata.