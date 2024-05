È già tempo di casting per una nuova edizione del Grande Fratello. Anche per il prossimo anno, conduttore sarà Alfonso Signorini che cerca i concorrenti attraverso i social. Vediamo insieme come fare domanda per partecipare al reality di Canale 5.

Grande Fratello casting, l’appello di Signorini per cercare nuovi concorrenti

Sono trascorsi pochi mesi dalla fine della diciassettesima edizione del Grande Fratello che ha visto la vittoria di Perla Vatiero su Beatrice Luzzi ed è già tempo di pensare alla prossima. Chi vuole far parte del reality, avrà un nuovo modo per candidarsi: mandare un messaggio via social al conduttore Alfonso Signorini. È lo stesso presentatore a spiegare come fare dal suo profilo instagram (nome utente @alfosignorini):

“Quest’anno vorrei conoscervi un po’ meglio. Scrivetemi in Direct Message: un breve profilo con quelle che ritenete essere le cose più importanti da sapere di voi. Si comincia sempre così…. Vi aspetto e buona fortuna a tutti!!!”.

Signorini ha anche spiegato di aver ricevuto, in pochissime ore, migliaia di candidature per entrare al Gf e di averle cancellate per sbaglio.

“Lo so, sono IMBRANATO. Sono un boomer, che volete fare. Ma ho cancellato tutti i mess che mi avete mandato. Quelli che mi avete mandato da questa mattina fino ad un’ora fa! Se vi chiedo il numero di cellulare, è già un buon segno“.

Gli altri modi per partecipare al casting

Sono diverse le modalità per partecipare ai casting del Grande Fratello. Si può infatti compilare la domanda presente sul sito ufficiale avendo vicino a sé: un indirizzo mail valido, il numero di telefono, il codice fiscale, un video con una breve presentazione (di peso non superiore ai 60 MB) e una fotografia in primo piano (in formato .jpg e di peso non superiore ai 5 MB). Oppure si può partecipare tramite gli itinerari in giro per l’Italia, facendo attenzione che siano quelli ufficiali.