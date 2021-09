Alfonso Signorini apre all’edizione Nip del Grande Fratello, ovvero con le persone comuni e non più vip. In una intervista a Casa Chi, spin off web del giornale che dirige apre a questa possibilità affermando: “Sarebbe bello raccontare le storie della gente comune”. Vi riportiamo cosa ha detto Signorini in merito.

Il Grande Fratello Vip è entrato nelle nostre case degli italiani, lunedì 13 settembre, regalandoci già qualche perla trash – la Cipriani appesa all’altalena con un abito super scollato e le sue urla perché era troppo in alto – ma anche momenti di riflessioni: la storia di Manul Bortuzzo raccontato da lui stesso.

Alfonso Signorini, direttore di CHI ha più volte affermato che più che le dinamiche all’interno della casa a lui interessano le storie che i concorrenti hanno da raccontare. Storie che emozionano, che fanno riflettere o che strappano qualche risata. Il conduttore, in una intervista rilasciata a Casa CHI lo spin off web del giornale che dirige, ha spiegato:

“È chiaro che a me interessano le storie. Costruisco il Grande Fratello per le storie e per il racconto di vita e di umanità. È quello che interessa a me.”

Per questo motivo il fatto che ci siano concorrenti Vip, a volte sposta l’interesse sul gossip o sulla carriera quando invece il racconto intimo, il racconto personale arricchirebbe molto di più il programma. In quest’ottica Signorini dice:

“Una cosa che ho in mente, che vorrei fare veramente, è anche il Grande Fratello di gente comune. Ci sono tante vite da raccontare, perché non riprendere in mano un Grande Fratello di gente non popolare ma che ha tantissimo da dire e da dare?

Adesso non è semplice realizzarlo ora perché c’è la pandemia e non è semplice fare i casting, ma anche ritornare a quello non sarebbe assolutamente malvagio. Che lo faccia io o qualcun altro non è importante ma è importante ritornare a raccontare una umanità.

A me basta e avanza quello che ho, non sono un onnivoro di televisione. Mi auguro di ritrovare un programma come quello perché manca tutto sommato.”

Si tornerà al Grande Fratello nella sua formula originaria?

Questa ipotesi del ritorno al Grande Fratello con le persone comuni è qualcosa che piacerebbe moltissimo al pubblico. L’importante è che siano veramente persone comuni e non persone che provengano dai salottini di Dursiana memoria. Senza nulla togliere ad una professionista in gamba come Barbara D’Urso, l’ultimo suo grande fratello era un prolungamento di Domenica Live dove in realtà di vere storie ce n’erano poche ma era una ulteriore visibilità per questi personaggini.

Si tornerà al Grande Fratello nella sua formula originaria? Sarebbe bello e il pubblico sicuramente apprezzerebbe le storie di vita di gente comune piuttosto che quanti interventi di chirurgia estetica ha fatto questo o quello. Un’ipotesi da valutare sarebbe anche realizzare un’edizione in cui vi sia qualche vip degno di nota, e anche persone comuni, quindi “misto”. Sarebbe interessante, voi non trovate?