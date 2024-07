Grande novità nel mondo del management di artisti del mondo dello spettacolo e del cinema: nasce una collaborazione strategica tra la Alex Pacifico Management, società che gestisce artisti nel campo del cinema e dell’intrattenimento, che fa capo al manager e imprenditore Alex Pacifico, assieme ad Aurora Talent Agency, agenzia che si occupa di content creator.

Alex Pacifico Management e Aurora Talent Agency: sodalizio tra le due società

E’ senza ombra di dubbio una sensazionale novità per il settore del management in ambito artistico televisivo e cinematografico: un core business che vuole esaltare il talento di attori e conduttori televisivi e potenziarli anche attraverso il mondo digitale.

Alex Pacifico da anni sul mercato rappresenta uno dei manager più autorevoli nel campo. La divisione cinema e quella televisiva possono contare su nomi di peso sia per il grande che per il piccolo schermo. Lo stesso Pacifico, talent scout da sempre, ha lanciato molti volti noti oggi al grande pubblico televisivi e cinematografico.

Ecco perché questo tandem con Aurora Talent Agency diventa per entrambe le realtà un asset potente e interessante, mettendo assieme artisti, attori, cantanti conduttori e big nativi dei social, esaltandone il loro vero e puro talento. Potendo così contare su un’offerta unica nel suo genere, che darà vita a una vera rivoluzione sul mercato manageriale.

Le parole di Alex Pacifico

“Ho creduto molto in questo sodalizio – ha dichiarato Alex Pacifico – poiché c’è un cambiamento importante. Oggi tutto viene digitalizzato attraverso il web e le piattaforme, e io amo stare a passo con i tempi e avere all’interno dell’Alex Pacifico Management una realtà complementare mi rende più forte e consapevole dei miei obiettivi futuri: la crescita dei miei attori e dei miei talents e quelli di Aurora”.

Il sodalizio tra le due società, fin da subito darà immediatamente il via a una serie di collaborazioni e iniziative mirate, unendo e ampliando le forze per creare, chiaramente, un ponte nel mercato tra il mondo dell’influencer marketing e il mondo del cinema e dell’intrattenimento. “La fortuna non esiste, esiste il momento in cui il talento incontra l’opportunità”, questo il claim.