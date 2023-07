Alex Belli e Delia Duran sono la coppia dell’amore libero, vissuto senza limiti, che ha fatto discutere nella casa del Grande Fratello Vip. Ogni volta che i due si mostrano insieme, l’attenzione è focalizzata tutta su di loro. E’ successo anche in occasione dell’inaugurazione del nuovo salone di Federico Fashion Style a Piazza Mignanelli, in pieno centro a Roma. Alex Belli, fasciato in una camicia floreale, si è lasciato fotografare con la moglie Delia Duran. Momento clou quando i fotografi hanno urlato: “Bacio”. I due si sono scambiati un tenero bacio a suggello del loro amore ritrovato.

Alex Belli, intervista esclusiva

Noi di SuperGuida TV abbiamo intervistato in esclusiva Alex Belli a cui abbiamo chiesto qualcosa in più sul suo rapporto con Federico Fashion Style: “Con Federico è stato amore a prima svista. Oltre ad essere un amico, è anche un bravo professionista. Mi ha aiutato anche in alcuni servizi fotografici e Delia si affida a lui per avere un look sempre perfetto. Federico crea dipendenza”.

Ad Alex abbiamo chiesto di commentare l’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Un’edizione che ha attirato critiche e polemiche tanto da rendere necessario l’intervento di Piersilvio Berlusconi che ha deciso di correre al riparo mettendo alla berlina il trash. Alex Belli pensa invece che il problema sia nel linguaggio: “Il vero problema non è il trash ma il linguaggio. Qualsiasi tipo di contenuto, anche quello più piccante o scabroso, deve essere trattato con la consapevolezza di essere in una televisione generalista che è piena di investitori pubblicitari. In questa edizione ci sono stati tanti comportamenti sbagliati”.

Di recente, Alex Belli aveva commentato su Twitter la rottura tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. Il suo intervenuto aveva attirato delle polemiche in quanto l’ex gieffino aveva consigliato alla Marzoli di darsi all’amore libero. Le parole di Belli non erano affatto passate inosservate. Ai nostri microfoni, Belli ha dichiarato: “Le coppie che sono nate quest’anno nella casa del Grande Fratello Vip sono state tutte fumose e litigiose. Io mi sono permesso di dire solo che la verità delle coppie che nascono all’interno del reality si vede nel lungo periodo. Ai fandom consiglio di fare attenzione perché bisogna aspettare un po’ di tempo per capire se le storie dureranno o meno”.

Sulla partecipazione all’Isola dei Famosi in coppia con Delia Duran ha invece dichiarato: “C’erano delle trattative in corso a gennaio ma poi non si è fatto nulla”. Alex Belli è stato spesso ospite di Barbara D’Urso nei suoi programmi. Non potevamo non chiedergli un commento sul discusso addio della conduttrice a Mediaset: “A Barbara voglio un bene incredibile. Sono cresciuto con e dentro i suoi programmi. Senza ombra di dubbio, è uno dei volti storici di Canale 5 e mi dispiace che non faccia più parte della rete. Mi è dispiaciuto in particolare il trattamento che le è stato riservato. Secondo me si poteva trattare questa cosa in modo diverso”.

A conclusione dell’intervista non potevamo non “punzecchiarlo” in merito ai suoi rapporti con Soleil Sorge: “Siamo amici. Non ci vediamo frequentemente ma quando ci vediamo stiamo sempre bene insieme. Finito il Grande Fratello Vip rimangono i rapporti umani e con lei è rimasto”.